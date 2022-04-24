مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة بجنوب سيناء

لقى شخص مصرعه، وأصيب اثنين آخرين، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي «رأس سدر- أبورديس».

تلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من قسم شرطة أبوزنيمة، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي «أ. س. أ 4985»، على الطريق الجديد أمام ملفات غرندل بمدينة أبوزنيمة، كان بداخلها ثلاث من جهاز الشرطة، وكانوا في طريق عودتهم إلى عملهم.

تفاصيل الحادث وأسماء الضحايا

أسفر الحادث، عن مصرع محمد جوده محمد 44 سنة القليوبية، أمين شرطة بمطار شرم الشيخ الدولي، عقب إصابته بجرح قطعي 3 سم بالرأس، واشتباه كسر عمود فقري وكدمات بالجسم، كما أسفر الحادث عن إصابة اثنين آخرين هما:

1- أحمد عبد الله محمد 38 سنة من محافظة المنوفية، أمين شرطه، مصاب بكدمة شديدة بالظهر.

２- عمرو عبد الجواد خليل 38 سنة أمين شرطة من محافظة المنوفية، مصاب بكدمة بالضلوع.

الدفع بسيارات إسعاف

جرى الدفع بثلاث سيارات إسعاف لنقل الجثة والمصابين، إلى مستشفى أبورديس العام، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وصرحت بدفن الجثة، وطلبت تقرير المباحث حول الواقعة.