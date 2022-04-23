عاجل.. بث مباشر قداس عيد القيامة من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة المجيد الآن، من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني وأحبار الكنيسة، ويترأس قداس صلوات عيد القيامة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

ويمكن متابعة قداس عيد القيامة المجيد من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية من خلال البث المباشر الذي يوفره المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وكانت الكنيسة قد أعلنت عن فتح الأبواب الخارجية لـ كاتدرائية العباسية فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم، وجرى اعتماد عدة إجراءات لتنظيم حضور الاحتفالات بعيد القيامة.