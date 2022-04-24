الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته في فلسطين ولبنان

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضد المدنيين العزل، كما استمرت في خرقها لـ المياه الإقليمية اللبنانية.

وأصيب عدد من الفلسطينيين، مساء أمس، بالاختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في «بلدة تقوع» جنوب شرقي بيت لحم و«بلدة الخضر» بـ«الضفة الغربية».

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن شرطة الاحتلال الإسرائيلية تستعد لتصعيد محتمل في القدس المحتلة ومدن الـ48، على خلفية تصعيد الاحتلال والمستوطنين المستمر في «المسجد الأقصى المبارك»، خلال الأيام الأخيرة، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

قناة إسرائيلية تزعم: وزير الأمن الداخلي أوصى الشرطة بالامتناع قدر الإمكان عن دخول «الأقصى»

وزعمت قناة «كان» الإسرائيلية، أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف، أوصى عناصر شرطة الاحتلال الاسرائيلية بالامتناع قدر الإمكان عن دخول باحات «المسجد الأقصى المبارك»، مشيرةً إلى أن قرار التنفيذ يبقى بيد قائد شرطة المنطقة.

وأمر مفوض شرطة الاحتلال الإسرائيلية كوبي شبتاي، «شرطة حرس الحدود» الاحتياطيين بوضعهم في حالة تأهب للاستدعاء الفوري بسبب مخاوف من انتشار اشتباكات مع الفلسطينيين إلى مدن مثل: أم الفحم والناصرة.

منظمة تطالب «أوتاوا» بالتحقيق في استخدام أسلحة كندية الصنع ضد الفلسطينيين

أعلنت منظمة «كنديين من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط»، إطلاق حملة لإنهاء مبيعات أسلحة «أتاوا» لـ إسرائيل، مطالبة الحكومة الكندية بالتحقيق في استخدام أسلحة كندية الصنع ضد المدنيين الفلسطينيين.

وفي لبنان، أعلنت «قيادة الجيش»، قيام زورق حربي إسرائيلي، أمس السبت، بخرق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 407 أمتار ولمدة 10 دقائق، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام.

وأشارت قيادة الجيش في بيان، إلى إقدام عناصر الزروق الحربي على إلقاء قنبلتين مضيئتين فوق البقعة البحرية المذكورة، موضحة أنه تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان «اليونيفيل».

وفي العراق، أعلن زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أمس السبت، عزم كتلته وحلفائها طرح مقترح مشروع لتجريم التطبيع مع إسرائيل، من أجل التصويت عليه في البرلمان العراقي.