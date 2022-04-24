كوارث تحيط بالعالم.. حريق في نيجيريا واختفاء قارب باليابان وإيبولا يعاود الظهور

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، منها الانفجار الذي شهدته مصفاة غير قانونية لتكرير النفط جنوب نيجيريا، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 100 شخص، فيما تمكن قراصنة معلوماتية «هاكرز» في سرقة عملات مشفرة تقدر قيمتها بـ182 مليون دولار من خوارزمية جديدة.

ولقى ما لا يقل عن 100 شخص مصرعه، جراء انفجار في مصفاة غير قانونية لتكرير النفط في «ولاية ريفرز» جنوبي نيجيريا. وفي أكتوبر من العام الماضي، قتل 25 شخصا جراء انفجار في مصفاة نفط غير قانونية بالولاية نفسها.

أوضح مسؤول حكومي نيجيري، أن ما لا يقل عن 100 شخص لقوا حتفهم في الحريق الذي اندلع بعد انفجار في مصفاة النفط مساء أمس الأول الجمعة.

وقال مركز الدفاع عن البيئة والشباب، إن عدة سيارات كانت في طابور لشراء وقود غير قانوني احترقت في الانفجار، وفقا لما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

اختفاء قارب سياحي قبالة سواحل «هوكايدو».. والعثور على 4 أشخاص

وفي اليابان، عثرت السلطات على ما لا يقل عن 4 أشخاص، اليوم الأحد، بالقرب من موقع اختفاء قارب سياحي يحمل اسم «كيه إيه زد يو1»، كان يقل على متنه 26 راكبا، بينهم طفلان، فقد قبالة سواحل «هوكايدو» شمال البلاد.

وكان خفر السواحل الياباني، قال في وقت سابق، إن تلقى بلاغ عن غرق قارب سياحي في حوالي الساعة 1:15 مساء بالتوقيت المحلي، فيما توجهت قوارب دورية إلى موقع الحادث بالقرب من جزيرة «شيريتوكو» للقيام بعملية إنقاذ، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وفي وقت سابق، قطع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، رحلة عمل إلى جنوب غربي البلاد وعاد إلى العاصمة «طوكيو» لمتابعة تطورات الحادث.

إنقاذ 45 راكبا جراء حادث غرق مركب قبالة «ميناء طرابلس» اللبناني

صحيفة «النهار» اللبنانية، أشارت في وقت سابق، إلى إنقاذ 45 راكبا من أصل 60 ومصرع طفلة جراء حادث غرق مركب قبالة «ميناء طرابلس» شمالي البلاد. وأشارت الصحيفة إلى أن ورود معلومات غير مؤكدة عن وفاة طفل ثان غرقا.

وكان «الصليب الأحمر» اللبناني أعلن مساء أمس السبت عن غرق زورق على متنه حوالي 60 شخصا قبالة الميناء، مشيرا إلى توجيه 10 سيارات إسعاف إلى الميناء.

وفي تونس، تمكنت الوحدات البرية والبحرية من إحباط 10 عمليات هجرة غير شرعية قبالة سواحل ولاية صفاقس، أمس الأول الجمعة.

مصرع 12 شخصا على الأقل جراء غرق قوارب لـ المهاجرين في تونس

أشار مصدر أمني، إلى غرق 4 مراكب كانت تقل مهاجرين، ما أسفر عن مصرع 12 شخصا على الأقل، فيما لا يزال 10 آخرون في عداد المفقودين

وأنقذت السلطات التونسية، 233 شخصا آخر، بينهم 11 تونسيا ومغربيان و222 من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وفي المغرب، عثرت الشرطة على جثة شاب ثلاثيني داخل أحد الفنادق، بمدينة «تزنيت» الواقعة على بعد 690 كيلومتر جنوب العاصمه «الرباط»، فيما شرعت الشرطة في التحقيق حول الواقعة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي ليبيا، أعلن جهاز الأمن الداخلي، ضبط شخص يدعى عبدالحكيم الشارف، الملقب بـ «حاحا» أحد أكبر رؤوس القتل والحرابة بالمنطقة الغربية، فيما ألقت شرطة «منطقة الرياض» بالسعودية، القبض على مواطن لاعتدائه على زوجته وأبنائه بالضرب، وتم إحالته إلى النيابة العامة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

«الصحة العالمية» تسجل 169 حالة بـ «التهاب الكبد الحاد».. بينها 114 في بريطانيا

قالت منظمة «الصحة العالمية»، أمس السبت، إن تقارير وردت عن تسجيل 169 حالة مرض «التهاب الكبد الحاد» غير معروف السبب لدى الأطفال في 12 دولة، مشيرة إلى وفاة طفلا واحدا على الأقل في أعقاب زيادة المرض، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأوضحت المنظمة، أنه حتى الخميس الماضي، تم تسجيل حالات حادة لـ«التهاب الكبد» غير معروفة السبب في كل من: بريطانيا والولايات المتحدة وإسبانيا وإسرائيل والدنمارك وإيرلندا وهولندا وإيطاليا والنرويج وفرنسا ورومانيا وبلجيكا، مشيرة إلى أن 114حالة من بين 169 حالة كانت في بريطانيا وحدها.

الكونغو الديمقراطية تسجل حالة إصابة بـ «إيبولا» شمال غربي البلاد

في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اعلن وزير الصحة، جان جاك مبونجاني، أمس السبت، تسجيل حالة إصابة بفيروس «إيبولا» بمقاطعة إيكواتور شمال غربي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

تكنولوجيا، نجح قراصنة في سرقة عملات مشفرة تقدر قيمتها بـ182 مليون دولار من خوارزمية جديدة لمشروع يحمل اسم «بينزتوك»، ما أدى إلى انخفاض سعر عملة «بين» إلى 6 سنتات بعد أن كان دولارا واحدا.

وأشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، في تقرير، إلى أن العملية تعتبر خامس أكبر سرقة لعملات مشفرة مسجلة، وكانت قد سبقتها سرقة 540 مليون دولار في مارس الماضي من منصة متخصصة بالألعاب الإلكترونية.