حريق هائل في مسجد بالأردن.. و«كاتالونيا» تجمد علاقاتها مع مدريد

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث بينها حريق شب في أجزاء من «المسجد العمري الكبير»، بمدينة الرمثا شمال الأردن، فيما أعلنت السلطات اليونانية، إنقاذ 64 من طالبي اللجوء بينهم 10 أطفال علقوا في جزيرة حدودية.

من جانبها، أعلنت الحكومة الإقليمية في كاتالونيا، تجميد العلاقات مع «مدريد»، إثر عملية تجسس سياسي، فيما منح مجلس «النواب»، اليمني، بالعاصمة المؤقتة «عدن»، الثقة لحكومة الكفاءات.

وتمكنت قوات الدفاع المدني في الأردن، من السيطرة على حريق هائل طال أجزاء من المسجد في «الرمثا»، وقالت وسائل إعلام أردنية، إن فرق مكافحة الحرائق بذلت جهودا كبيرة في السيطرة على ألسنة اللهب وإخمادها.

وأوضحت وسائل إعلام أردنية، أن المعلومات الأولية تفيد بأن سبب الحريق ماس كهربائي، فيما قال مصدر أمني أردني، في حديثٍ لوكالة أنباء «عمون»، الأردنية، اليوم الجمعة، إن بلاغا ورد لـ«شرطة الرمثا» يفيد أن حريقا شب في 3 طاولات للأحذية داخل مسجد في الرمثا.

وفي اليونان، أعلنت السلطات الأمنية، إنقاذ 64 من طالبي اللجوء بينهم 10 أطفال و8 نساء، مواطنون سوريون علقوا في جزيرة على طول الحدود البرية مع تركيا، وقالت الشرطة اليونانية إن المهاجرين تم تحديد مكانهم مساء أمس الأول الأربعاء بعد إبلاغ السلطات اليونانية بوجودهم.

وفي المملكة العربية السعودية، أحبطت السلطات الأمنية بمنطقة عسير الواقعة في جنوب غربي البلاد، محاولة تهريب 245 كيلو جراما من ‏مادة الحشيش المخدر، فيما ألقت شرطة «منطقة الرياض» على 4 أشخاص، وافد نازح ومقيمين يحملون الجنسية الباكستانية وسعودي، بتهمة السطو على مكتب اشتراكات لإحدى شركات الاتصالات وسرقة 326 جهازًا ذكيًا وإلكترونيًا، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

كما أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية، 145 مخالفًا لنظام البيئة «29 سعوديا- و96 مقيمًا من الجنسية السودانية- و9 مقيمين من الجنسية الهندية- و6 مقيمين من الجنسية البنجلادشية، ومقيمان من الجنسية اليمنية، ومقيمان من الجنسيتين الباكستانية والسريلانكية»، ارتكبوا مخالفات رعي 1844 متنًا من الإبل و8056 رأسًا من الأغنام بأماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

من جانبها، شهرت وزارة التجارة السعودية بمقيم سوري عقب صدور حكم قضائي يدينه بارتكاب جريمة التستر على مزاولة النشاط التجاري بمواد البناء، وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكما قضائيا بحبسه لمدة سنة، وفرض غرامة مالية 100 ألف ريال، والتشهير به على نفقته، كما تم إبعاده عن المملكة.

وفي الكويت، أحبط رجال الإدارة العامة بالجمارك، تهريب كمية من مادة «الكيميكال»، المخدرة السائلة في طرد بريدي بعد وصوله من إحدى الدول الأوروبية، فيما تم ضبط المتهم المسؤول عن الطرد، وقالت وسائل إعلام كويتية، إن المتهم يحمل الجنسية الأردنية، فيما كانت سلوفينيا هي الدولة التي وردت منها الشحنة المخدرة.

السلطات الإسبانية تلقي القبض على برتغالي على صلة بانفجار «مرفأ بيروت»

وفي إسبانيا، أعلنت السلطات، القبض على برتغالي يدعى «خورخي موريرا»، يبلغ من العمر 43 عاما، مطلوب للشرطة الدولية «الإنتربول» على صلة بانفجار «مرفأ بيروت» اللبناني، بعدما أعادته تشيلي إلى مدريد التي غادرها بموجب إفراج مشروط.

وفي 4 أغسطس من العام قبل الماضي 2020، هز انفجار «مرفأ بيروت»، وأسفر عن مقتل 214 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، كما ألحق دمارا واسعا بالعاصمة.

وفي هندوراس، أعلنت السلطات، تسليم رئيس البلاد السابق، خوان أورلاندو هيرنانديز، لإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، فيما تمت عملية النقل في قاعدة «هيرنان أكوستا» الجوية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي غينيا الاستوائية، أعلنت حكومة البلاد، اتخاذ تدابير ضد 395 سفينة تعمل بصورة غير قانونية وترفع علم البلاد، بعد غرق ناقلة نفطية ترفع علمها قبالة السواحل التونسية.

وكانت «السفينة كسيلو»، التي ترفع علم غينيا الاستوائية، متجهة إلى مالطا، لكن حالت صعوبات دون مواصلة مسارها نظرا لسوء الأحوال الجوية وهيجان البحر، وتعرت السفينة لـ الغرق في «خليج قابس» التونسي.

إصابة امرأة «42 عاما»إثر إطلاق والد زوجها النار عليها.. والسبب «الفطار»

وفي الهند، أصيبت امرأة «42 عاما»، إثر إطلاق والد زوجها النار عليها من مسدسه في منزلهم في ولاية «ماهاراشترا» لأنها لم تقدم له الإفطار على ما يبدو.

وأعلن رئيس الحكومة الإقليمية في كاتالونيا، بير أراجون، تجميد العلاقات مع حكومة إسبانيا إثر عملية تجسس سياسي ضخمة نفذتها وكالة المخابرات الإسبانية ضد حركة استقلال المنطقة الشمالية الشرقية، وقال إن «مركز المخابرات الوطني الإسباني» لم ينكر بعد شرائه برامج تجسس «بيجاسوس»، مثيرة للجدل من شركة «إن إس أو» الإسرائيلية.

«داعش» الإرهابي يعلن مسؤوليته عن تفجير استهدف مسجد «سه دكان» الأفغاني

في أفغانستان، أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي، مسؤوليته عن تفجير استهدف مسجد «سه دكان»، في مدينة «مزار الشريف» شمال البلاد، أثناء أداء صلاة الظهر، وخلف عشرات القتلى والجرحى.

إفريقيا، أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، بدء مرحلة انتقالية مدتها عامان قبل إجراء الانتخابات. وكان جيش البلاد، استولى على السلطة في أغسطس من العام قبل الماضي 2020.

من جانبه، منح مجلس «النواب» اليمني، في جلسته المنعقدة، أمس الخميس، بالعاصمة المؤقتة «عدن»، الثقة لحكومة الكفاءات السياسية المشكلة بموجب اتفاق الرياض في ديسمبر من العام قبل الماضي 2020.

وصوت المجلس، بإجماع أعضاءه على منح الثقة للحكومة والموافقة على برنامجها، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي ليبيا، عقدت الحكومة المكلفة من مجلس «النواب» الليبي برئاسة، فتحي باشاغا، اجتماعها الأول، أمس الخميس، في «سبها» جنوب غربي البلاد، وقال رئيس الوزراء الليبي المكلف، إن الحكومة عقدت العزم على مباشرة أعمالها كحكومة شرعية منبثقة عن السلطة التشريعية بشكل ديمقراطي ونزيه، وسترعى مصالح ليبيا والشعب وقد ولى عهد الفساد والفوضى والاستبداد.

وأشار فتحي باشاغا، إلى العدالة في توزيع الثروة والخدمات وجودة الحياة لكل مواطن ليبي سواء بسواء دون تمييز أو إقصاء.