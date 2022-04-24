الكوميديا تسيطر على البرومو الرسمي لفيلم «زومبي» (فيديو)

سيطرت الكوميديا على البرومو الدعائي لفيلم «زومبي» للفنان علي ربيع، وحمدي الميرغني، إذ ظهر خلال الإعلان أبطال العمل يبحثون عن رجل في مكان ويفاجأ علي ربيع بوجود يدٍ فقط من هذا الشخص، ويكون في حاله ذهول هو وأصدقاؤه؛ ليظهر أمامهم مجموعه أشخاص فجأة تحولوا إلى زومبي.

كان الفنان علي ربيع، أعلن منذ أيام عبر تطبيق الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تسجيله أغاني فيلمه الجديد زومبي، حيث نشر فيديو في أثناء التسجيل وعلق عليه قائلًا: «من تسجيل أغاني فيلم زومبي، دعواتكم، إن شاء الله اللي جاي رعب، وموجودين ومفيش غياب».

السبكي يروج لفيلم «زومبي»

وروّج المنتج أحمد السبكي، عبر حسابه على «إنستجرام» لفيلم «زومبي» المقرر طرحه في السينمات خلال موسم عيد الفطر المقبل، ونشر السبكي برومو الفيلم، وعلّق عليه قائلًا، «الإعلان الرسمي لفيلم زومبي عيد الفطر 2022 علي ربيع، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، إنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي، وتأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، ومن إخراج عمرو صلاح».

أحداث فيلم زومبي

وتدور أحداث فيلم زومبي في إطار رعب كوميدي، حول فرقة غناء مهرجانات، بقيادة علي ربيع الذي يقدم شخصية مطرب مهرجانات «حمادة بطة» ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، خلال أحداث الفيلم، ويذكر أن الفيلم كان الذي كان يحمل اسم زومبي على جنب، وتم تغييره إلى زومبي.

ويشارك في بطولة فيلم زومبي عدد كبير من الفنانين منهم علي ربيع، حمدي الميرغني، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، محمد محمود، كريم عفيفي، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.