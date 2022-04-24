الاحتلال يستهدف مراكب صيد جنوب غزة.. وتبون: قضية فلسطين من ثوابت الجزائر

استهدفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مراكب الصيادين الفلسطينيين، جنوب قطاع غزة المحاصر، وأطلقت زوارق الاحتلال المتمركزة في عرض بحر محافظتي خان يونس ورفح جنوبا، نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه المراكب، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

أصيب عاملين فلسطينيين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز بوابة «سنعوز» العسكري غرب مدينة «طولكرم» الواقعة في شمال غرب «الضفة الغربية»، أثناء محاولتهما اجتياز الحاجز للوصول إلى مكان عملهما داخل أراضي 1948.

متظاهرون في «شيكاغو» الأمريكية يطالبون بـ حرية فلسطين

نظم «التحالف من أجل العدالة في فلسطين»، اليوم الأحد، مظاهرة حاشدة حملت اسم «ارفعوا ايديكم عن القدس»، جابت شوارع رئيسية وسط مدينة «شيكاجو» في ولاية إلينوي الواقعة وسط غربي الولايات المتحدة، وطالب المتظاهرون بحرية فلسطين وحماية «المسجد الأقصى المبارك»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وكان الممثل، المخرج الأمريكي الشهير مارك روفالو، اتهم في وقت سابق، إسرائيل بالاستهداف الممنهج للمصلين والصحفيين في «المسجد الأقصى المبارك».

وفي عام 2021، وقع روفالو، إلى جانب 100 من المشاهير على رسالة اتهم فيها إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري واستعمار استيطاني تمارس انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان كونها نظام فصل مؤسسي للتمييز العنصري.

الرئيس الجزائري: قضية فلسطين تتعلق بـ تصفية الاستعمار

شدد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون على أن بلاده لن تتخلى عن القضية الفلسطينية، مؤكدا أن المسألة تتعلق بـ تصفية الاستعمار.

وقال تبون، في لقاء إعلامي، إن القضية الفلسطينية من ثوابت بلاده منذ عهد الرئيس الراحل هواري بومدين نظرا لقدسية المكان، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، جدد في وقت سابق، دعم بلاده لـ قضية فلسطينية إلى حين عودة القدس المحتلة لصاحبها الشرعي الشعب الفلسطيني.