سعر الدولار اليوم الأحد 24-4-2022 في البنوك المختلفة.. يواصل الارتفاع

سجّل سعر الدولار اليوم الأحد 24-4-2022 في البنوك المختلفة في مصر مقابل الجنيه سعرًا جديدًا إذ واصل الارتفاع، وبلغ سعر بيع الدولار مقابل الجنيه في البنوك المختلفة، أعلى سعر في البنك مصرف أبو ظبي الإسلامي بـ18.56 جنيه، فيما يتم شراءه بأفضل سعر للمواطنين في البنك الأهلي اليوناني بـ18.50 جنيه.

أسعار مختلفة لبيع وشراء الدولار في البنوك

- سعر بيع الدولار مقابل الجنيه في البنك المصرف الخليجي 18.60 جنيه مقابل 18.56 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدولار في بنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 18.60 جنيه مقابل 18.54 جنيه للشراء.

- سجل سعر بيع الدولار في بنك مصر والأهلي المصري مصرف أبو ظبي الإسلامي والمصرف المتحد وبنك فيصل الإسلامي سعر 18.58 جنيه مقابل 18.52 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، 18.6184 جنيه مقابل 18.5118 جنيه للشراء.

- بيع الدولار ببنك الإسكندرية بسعر 18.60 مقابل 18.50 جنيه للشراء.

- بلغ سعر الدولار ببنك الكويت الوطني ليباع بسعر 18.60مقابل 18.50 جنيه للشراء.

أسعار بيع العملات غير المدعومة بالبنوك

سجلت أسعار العملات الأجنبية والعربية غير المدعوم اليوم الأحد 24-4-2022 تباينًا سعريًا.

- ليباع الريال اليمني بسعر 0.074 جنيه.

- الجنيه السوداني يباع بسعر 0.042 جنيه.

- الليرة اللبنانية تباع بسعر 0.012 جنيه.

- الليرة التركية تباع بسعر 1.261 جنيه.

- الرينغيت الماليزي تباع بسعر 4.299 جنيه.

- الدولار النيوزيلندي يباع بسعر 12.360 جنيه.

- الهريفنيا الأوكرانية تباع بسعر 0.631 جنيه.

- الروبل الروسي يباع بسعر 0.240 جنيه.