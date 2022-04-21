سعر الدولار اليوم الخميس 21-4-2022 في مصر.. ارتفع قرشين

سجّل سعر الدولار اليوم الخميس 21-4-2022 في نهاية الأسبوع ارتفاعا بقيمة قرشين، مقارنة بأمس الأربعاء في البنك المركزي المصري ليباع بسعر 18.51 جنيه مقابل 18.43 جنيه للشراء.

أفضل سعر لبيع وشراء الدولار اليوم

- بلغ سعر بيع الدولار مقابل الجنيه في البنوك المختلفة، أعلى سعر في البنك الأهلي الكويتي «بيريوس» بـ 18.46 جنيه، فيما يتم شرائه بأفضل سعر للمواطنين في البنك الأهلي المصري بـ 18.50 جنيه.

أسعار مختلفة لبيع وشراء الدولار في البنوك

- سعر بيع الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي 18.52 جنيه مقابل 18.45 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدولار في بنك الإسكندرية 18.52 جنيه مقابل 18.45 جنيه للشراء.

- سجل سعر بيع الدولار في بنك مصر ومصرف أبو ظبي الإسلامي والمصرف المتحد وبنك فيصل الإسلامي سعر 18.50 جنيه مقابل 18.44 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدولار مقابل الجنيه في بنوك «كريدي أجريكول - العربي الأفريقي الدولي - بلوم - قناة السويس - المشرق - التنمية الصناعية - أبو ظبي التجاري - الإمارات الوطني»، 18.52 جنيه مقابل 18.42 جنيه للشراء.

أسعار بيع العملات غير المدعومة بالبنوك

- الريال اليمني يباع بسعر 0.074 جنيه.

- الجنيه السوداني يباع بسعر 0.41 جنيه.

- الليرة اللبنانية تباع بسعر 0.012 جنيه.

- الليرة التركية تباع بسعر 1.260 جنيه.

- الرينغيت الماليزي تباع بسعر 12.562 جنيه.

- الدولار النيوزيلندي يباع بسعر 12.562 جنيه.

- الهريفينا الأوكرانية تباع بسعر 0.628 جنيه.

- الروبل الروسي يباع بسعر 0.226 جنيه.