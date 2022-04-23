سعر الدولار اليوم السبت 23-4-2022 في البنوك المصرية

يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة سعر الدولار في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، إذ اختلف سعر العملة الأمريكية من بنك لآخر، وشهدت أسعار الأوراق النقدية وأبرزها الدولار، عمليات بحث كبيرة عبر محركات البحث لمتابعة الأسعار، مقارنة بالجنيه المصري.

واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض الأسعار في بنوك «مصر، المصرف المتحد، قناة السويس، الأهلي، والتجاري الدولي»، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار 18.42 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 18.58 جنيه للبيع، مقابل 18.52 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 18.58 جنيه للبيع، مقابل 18.52 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل الدولار سعر 18.60 جنيه للبيع و18.56 جنيه للشراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 18.60 جنيه للبيع، مقابل 18.50 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 23 أبريل الحالي.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 18.60 جنيه للبيع، مقابل 18.53 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، حسب آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 23 أبريل.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وبنك المصرف المتحد سجل سعر الدولار نحو 18.52 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.