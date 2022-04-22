سعر الدولار اليوم الجمعة 22-4-2022 في البنوك المصرية

يشهد سعر الدولار اهتمام عدد كبير من المواطنين، وتزداد عمليات البحث عن سعره بشكل يومي لأهميته في التأثير على مختلف أسعار المنتجات، خاصة بعد ارتفاع سعره في الفترة الأخيرة متأثرا بتبعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 18.50 جنيه للبيع، مقابل 18.44 جنيه للشراء، كما سجل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 18.50 جنيه للبيع، مقابل 18.44 جنيه للشراء، وسجل الدولار سعر 18.52 جنيه للبيع و18.47 جنيه للشراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 22 أبريل الحالي، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنوك.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما سجل الدولار في بنك الإسكندرية 18.45 جنيه للبيع، مقابل 18.52 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 22 أبريل الحالي.

سعر الدولار في بنك بلوم

وسجل سعر الدولار نحو 18.52 جنيه للبيع، مقابل 18.42 جنيه للشراء، في بنك بلوم وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 22 أبريل الحالي.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 18.52 جنيه للبيع، مقابل 18.45 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، حسب آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 22 أبريل الحالي.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وبنك المصرف المتحد سجل سعر الدولار نحو 18.44 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس سجل سعر الدولار 18.42 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.