سعر الدولار اليوم بعد شهر من ارتفاعه.. وخبير: «هيستقر بسبب الأعياد»

توقع بلال شعيب الخبير الاقتصادى، استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، والتي ستصل إلى أكثر من شهر تقريبا، حيث سجل سعر الصرف اليوم حوالي 18.51 قرشا، بعد حوالي شهر من قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي برفع سعرالفائدة.

وأشار إلى أن سعر الصرف يتم تحديده بشكل تلقائي في البنوك بناء على العرض والطلب، مضيفا «ارتفاع سعر صرف الدولار خارج عن إرادتنا، والارتفاع في الأسعار أمر عالمي وليس محلي فقط».

ارتفاع سعر الدولار أزمة عالمية

وقال شعيب لـ«الوطن»، إن ارتفاع سعر صرف الدولار هى أزمة صُنعت خارجيا، وليست أزمة داخلية، وأحد أهم أسبابها هى المشاكل التي واجهت العالم في سلاسل الإمداد التي ظهرت بعد التعافي من تداعيات وباء كورونا، وما ترتب عليها من زيادة الطلب على السلع والمنتجات، حيث شهد العالم استقرارا طفيفا بعدها إلا أن الحرب الروسية الأوكرنية أعادت العالم مرة أخرى إلى نقطة الصفر، وأسفر ذلك عن حالة من الارتباك الكبير في كل الأسواق العالمية.

قطاع السياحة الاكثرا تضرار من الحرب الروسية

وأشار «شعيب»، إلى أن مصر تأثرت بشكل مباشر جراء الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يواجه قطاع السياحة المصري صعوبة بالغة في العائدات من السياحة، بسبب انخفاض أعداد السائحين الروس والأوكران، والذين يشكلون نسبة لا يستهان بها من إجمالي الوفود السياحية التي تزور مصر، خصوصا فى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ.

إجراءات اتخذتها الدولة لاستقرار سعر صرف الدولار

وأكد «شعب»، أن الدولة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات التي كان لها تأثير مباشر في استقرار سعر صرف الدولار، منها منع استيراد بعض السلع من الخارج، موضحا أن هذا القرار مهم جدا لأنه يساعد فى خفض الطلب على الدولار، إضافة إلى تشجيع الصناعة المحلية والوطنية، والتي تستطيع أن تلبي احتياجات السوق المصري من سلع بديلة.

وتابع، بأن الودائع التي حصلت عليها مصر من الدول العربية الشقيقة كان لها أثر في تعزيز العملة الأجنبية، مؤكدا على أن الأيام المقبلة ستشهد إقبالا منخفضا على الدولار، بسبب أعياد المسيحيين والمسلمين، وهو أمر سيساعد فى استقرار سعره.