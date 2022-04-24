وفاة نجل شقيق الفنان أحمد عزمي

أعلن الفنان أحمد عزمي، وفاة نجل شقيقه الأكبر محمد عزمي، ويدعى «إسلام»، وذلك في تدوينة عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: «البقاء لله، انتقل إلى رحمة الله إسلام محمد عزمي، ابن شقيقي الأكبر محمد عزمي، إنا الله وإنا إليه راجعون، نسألكم الفاتحة والدعاء».

وفاة نجل شقيق أحمد عزمي

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الشاب الراحل نجل شقيق أحمد عزمي، بعد صلاة ظهر اليوم، من مسجد المدينة بحدائق الأهرام، على أن يتم الدفن في مقابر العائلة بطريق الفيوم.

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