سجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد 24-4-2022 في مصر سعرًا مرتفعًا فى بداية التعاملات اليومية للبنوك المختلفة، وشهدت حركة بيع والشراء لدى شركات الصرافة والبنوك، هدوءا فى الطلب على الرغم من عمرة شهر رمضان.

أفضل بنوك لبيع وشراء الريال

وبيع الريال السعودي بأفضل سعر له في بنك المركزي المصري بنحو 4.9358 جنيه، فيما سجّل الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان سعر 4.9388 جنيه كأفضل سعر للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم

وتستعرض «الوطن»، في هذا التقرير، عمليات البيع والشراء لـ الريال السعودي بالجنيه المصري، في جميع البنوك المصرية، على النحو التالي:

- شهد سعر بيع الريال السعودي في بنك المصرف العربي الدولي 4.9595 جنيه للبيع، مقابل 4.9311 للشراء.

- بلغ سعر بيع العملة السعودية في البنك الأهلي المصري 4.954 جنيه، مقابل 4.9343 للشراء.

- بيع الريال السعودي في بنك المشرق بسعر 4.9593 جنيه، مقابل 4.9311 للشراء.

- وصل الريال السعودي في بنك مصر لنحو 4.954 جنيه للبيع، مقابل 4.9344 للشراء.

- بلغ سعر الريال السعودي في بنك CIB سعر 4.9593 جنيه للبيع، مقابل 4.9312 للشراء.

- وفي البنك الأهلي الكويتي «بيريوس»، بيع الريال السعودي بسعر 4.9595 جنيه، مقابل 4.9178 للشراء.

- وصل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 4.9595 جنيه للبيع، مقابل 4.9166 للشراء.

- سجل الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 4.952 جنيه للبيع، مقابل 4.886 للشراء.

- وبيع الريال السعودي في بنك الإسكندرية بسعر 4.9595 جنيه، مقابل 4.9076 للشراء.

- وصل سعر بيع الريال السعودي في بنك أبوظبي الأول لنحو 4.9596 جنيه، مقابل 4.8552 للشراء.

- سجل بيع الريال السعودي في بنك المصرف المتحد سعر 4.9672 جنيه، مقابل 4.7824 للشراء.

- وصل سعر بيع الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية إلى 4.9385 جنيه، مقابل 4.8601 للشراء.