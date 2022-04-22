سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 22-4-2022 في مصر

يشهد سعر الريال السعودي عمليات بحث كبيرة من المواطنين بشكل يومي، في هذه الأوقات استعدادا لموسم الحج، لمعرفة سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية الحكومية والخاصة.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر الريال السعودي، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 22 أبريل الحالي، وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 4.93 جنيه للبيع، مقابل 4.87 للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 4.92 جنيه للبيع، مقابل 4.91 للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

وفي البنك المركزي المصري سجل سعر الريال السعودي نحو 4.93 جنيه للبيع، مقابل 4.90 للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.92 جنيه للبيع، مقابل 4.91 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وسجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.93 جنيه للبيع، مقابل 4.87 للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.93 جنيه، مقابل 4.88 للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر بيع الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 4.93 جنيه للبيع، مقابل 4.91 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.