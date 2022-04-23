سعر الريال السعودي اليوم السبت 23-4-2022 في مصر

يعد الريال السعودي من أبرز العملات التي يهتم المواطنون بمتابعة أسعارها، مقارنة بالجنيه المصري، خاصة مع اقتراب موسم الحج، ورغبة البعض في متابعة سعر العملة السعودية مقارنة بالجنيه المصري، من خلال البحث عنها على محركات البحث المختلفىة.

واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض الأسعار في عدد من البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت، وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.92 جنيه للبيع، مقابل 4.91 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، كما سجل سعر العملة السعودية في بنك كريدي أجريكول نحو 4.93 جنيه للبيع، مقابل 4.87 للشراء، وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 4.92 جنيه للبيع، مقابل 4.91 للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 23 أبريل الحالي.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 4.93 جنيه للبيع، مقابل 4.90 للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 23 أبريل الحالي.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

في البنك التجاري الدولي سجل الريال السعودي سعر 4.93 جنيه للبيع، مقابل 4.91 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

في بنك قناة السويس سجلت العملة السعودية نحو 4.93 جنيه للبيع، مقابل 4.87 للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 23 أبريل الحالي.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.93 جنيه، مقابل 4.88 للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 23 أبريل الحالي، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.