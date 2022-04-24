سعر اليورو اليوم الأحد 24- 4- 2022 في مصر

سجل سعر اليورو، اليوم الأحد 24- 4-2022 في البنوك المختلفة، وشركات الصرافة في بداية تعاملاتها، ارتفاعا سعريا، وبيعت العملة الأوروبية الموحدة في مصر بأعلى سعر لها في البنك المركزي المصري بـ20.202 جنيه، وعرض في بنك الأهلي المصري بأفضل سعر تشتري منه اليورو بـ20.1612 جنيه.

أفضل سعر لبيع وشراء اليورو اليوم

وتباين سعر صرف اليورو في بداية تعاملات اليوم فى البنوك، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، ضمن خدماتها التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، على النحو التالي:

- بيع اليورو مقابل الجنيه في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي بسعر 20.341 جنيه مقابل 20 0912 جنيه.

- سجل اليورو مقابل الجنيه فى بنك المصري الخليجي سعر 20.3447 جنيه مقابل 20.0856 جنيه للشراء.

- بيع اليورو مقابل الجنيه في بنك CIB بسعر 20.341 جنيه، مقابل 20.0479 جنيه للشراء.

- وسجل اليورو مقابل الجنيه في بنك المصرف المتحد، بسعر 20.341 جنيه، مقابل 20.0479 جنيه للشراء.

- سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي الدولي، بلغ نحو 20.341 جنيه للبيع، مقابل 20.213 جنيه للشراء.

- سجّل اليورو مقابل الجنيه في بنك HSBC ليباع بسعر 20.341 جنيه للبيع، مقابل 20.03 جنيه للشراء.

- بلغ سعر بيع اليورو في بنك الكويت الوطني 20.341 جنيه، مقابل 20.0263 جنيه للشراء.

- وصل سعر اليورو اليوم في بنك ميد نحو 20.34 جنيه للبيع، مقابل 20.03 جنيه للشراء.

- سجل سعر بيع اليورو في بنك الأهلي الكويتي بيريوس نحو 20.341 جنيه، مقابل 20.0294 جنيه للشراء.

- بلغ سعر بيع اليورو في بنك بلوم 20.341 جنيه مقابل 20.0263 جنيه للشراء.

- سعر بيع اليورو في بنك المشرق 20.341 مقابل 20.063 جنيه للشراء.

- بنك التعمير والإسكان بيع اليورو بسعر 20.2536 مقابل 19.9393 جنيه.