سعر اليورو اليوم السبت 23-4-2022 في مصر مقابل الجنيه

يشهد سعر اليورو في البنوك المختلفة، اهتمام كبير من المواطنين، إذ اختلف سعره من بنك لآخر، وشهدت أسعار الأوراق النقدية المختلفة، وأبرزها اليورو، عمليات بحث كبيرة عبر محركات البحث، لمتابعة الأسعار مقارنة بالجنيه المصري.

واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض الأسعار في البنك الأهلي والبنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر بيع اليورو في بنك بلوم 20.34 جنيه للبيع، مقابل 20.05 جنيه للشراء، وسجل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي 20.34 جنيه للبيع مقابل 20.09 جنيه للشراء، كما سجل سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد 20.34 جنيه للبيع، مقابل 20.09 جنيه للشراء، وذلك وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 23 أبريل، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بكل بنك.

سعر اليورو في بنك مصر

وسجل سعر اليورو في بنك مصر 20.31 جنيه للبيع، مقابل 20.04 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 23 أبريل.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

كما جاء سعر اليورو في بنك قناة السويس 20.34 جنيه للبيع مقابل 20.05 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 23 أبريل، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، 20.31 جنيه للبيع مقابل 20.04 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 23 أبريل.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وسجل اليورو مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي 20.34 جنيه للبيع مقابل 20.05 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك التجاري الدولي.