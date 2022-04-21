سعر اليورو اليوم الخميس 21-4-2022 في مصر مقابل الجنيه

يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة سعر اليورو في البنوك المختلفة، حيث يعد اليورو من أبرز الأوراق النقدية التي تشهد عمليات بحث كبيرة عبر محركات البحث المختلفة، إلى جانب الدولار والريال السعودي والدينار الكويتي وغيرها من العملات.

واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض سعر اليورو في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة مثل بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس والمصرف المتحد وغيرها من البنوك.

سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، 20.01 جنيه للبيع مقابل 19.88 جنيه للشراء، كما سجل اليورو مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي 20.00 جنيه للبيع مقابل 19.83 جنيه للشراء، وبلغ سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي سعر 20.00 جنيه للبيع مقابل 19.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

وسجل اليورو في بنك التعمير والإسكان 20.16 جنيه للبيع مقابل 19.97 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

ووصل سعر اليورو في بنك قناة السويس 20.12 جنيه للبيع مقابل 19.08 جنيه للشراء، اليوم الخميس 21 أبريل.

سعر اليورو في بنك بلوم

وجاء سعر بيع اليورو في بنك بلوم 19.97 جنيه مقابل 19.81 جنيه للشراء، وذلك اليوم الخميس الموافق 21 أبريل الحالي، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي في كل بنك.

سعر اليورو في بنك مصر

كما سجل سعر اليورو في بنك مصر 19.98 جنيه للبيع، مقابل 19.82 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي في كل بنك.

سعر اليورو في المصرف المتحد

ووصل سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد 20.01 جنيه للبيع، مقابل 19.83 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.