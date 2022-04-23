«الأرصاد»: ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة ونشاط للرياح على مدار الأسبوع

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ حالة الطقس اليوم تشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، مشيرة إلى أنّ من المتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مدار هذا الأسبوع وستكون بين 31 درجة مئوية و32 درجة مئوية، على أن تستمر الأجواء هذا الأسبوع في الارتفاعات الطفيف في درجات الحرارة واستمرار نشاط الرياح.

أجواء حارة نهارا على شمال البلاد

وأضافت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فيروز مكي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ البلاد ستشهد اليوم أجواء حارة نهارًا، خصوصًا على شمال البلاد، وتكون الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، مشددة على أنّ الأجواء ستظل مائلة للبرودة ليلًا خلال الفترة المقبلة، على الرغم من ارتفاعات الحرارة بفترات النهار.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وكشفت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، والتي من المتوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة 29 15

الإسكندرية 24 14

وادي النطرون 28 18

مطروح 23 13

السلوم 23 14

سيوة 29 12

بورسعيد 23 15

دمياط 24 14

الإسماعيلية 30 14

السويس 29 14

العريش 22 13

رفح 21 13

رأس سدر 28 15

نويبع 32 20

طابا 33 20

كاترين 27 12

الطور 27 20

شرم الشيخ 33 21

الغردقة 30 20

مرسى علم 33 21

الفيوم 31 14

بني سويف 32 14

المنيا 31 14

أسيوط 30 15

سوهاج 34 17

قنا 36 18

الأقصر 36 19

أسوان37 21

إدفو 37 20

أبو سمبل 36 21

الوادي الجديد 34 18

شلاتين 31 18

حلايب 29 19