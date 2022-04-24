مزيد من الإثارة تشهدها الأحداث الكوميدية في مسلسل الكبير أوي 6، إذ شهدت أحداث الحلقة 22 من المسلسل محاولات الكبير أوي ومربوحة إخراج العفريت من العروسة المسحورة التي أرسلها حزلقوم هدية لابن شقيقة العترة من جاميكا، وفي سبيل ذلك استعانوا بأحد المشايخ في المزاريطة، وذلك بعد حالة الفزع التي انتابت جميع أفراد المنزل.

مواعيد عرض الكبير أوي 6

وبالفعل نجح «الأسطى الشيخ عماد» في إخراج العفريت الذي يسكن العروسة بعد مزقها، إلا أنَّها دخلت إلى جسد العترة ابن الكبير أوي، وجعلته صاحب قوة خارقة ليطير في الهواء، مما زاد من حالة الفزع، وأعلن العفريت أن اسمه «اللباد» وأنَّه سيكون سعيدًا بالعيش في المزاريطة ومنزل الكبير أوي، وأنه سيظل يعيش داخل جسد ابنه العترة، وعندما حاول الكبير أوي إمساكه بقوة وربطه حوله إلى قرد وسط فزع الجميع.

وتقدم «الوطن» من خلال التقرير التالي مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 23 والقنوات الناقلة، إذ يُعرض يوميًا بشكل حصري على قنوات ON E، 3 مرات الأولى فى تمام الساعة 6:20 مساءً بعد أذان المغرب، والثانية الساعة 1:50 صباحًا، والثالثة في تمام الساعة 2 ظهر اليوم التالي.

القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 6

وفيما يخص القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 6، يمكن لمتابعي المسلسل الكوميدي مشاهدة أحداث الحلقة 23، من خلال ضبط تردد قناة ON E على الريسيفر، كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

تصحيح الخطأ: 6/ 5.