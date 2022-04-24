التأمينات الاجتماعية تحدد الحد الأقصى لتكلفة عمليات التشييد والبناء

أصدرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قرارًا رقم 5282 لسنة 2022، بشأن تحديد الحد الأقصى لتكلفة عمليات التشييد والبناء التى لا يسري بشأنها أحكام الفصل الأول من الباب السابع من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الخاص بالتأمين على عمال المقاولات.

ضم الرائدات الريفيات إلى فئة العمالة غير المنتظمة

وأصدرت القرار رقم 280 بشأن لجان التحكيم الطبي، والقرار 494 بشأن إضافة الرائدات الاجتماعيات إلى فئة العمالة غير المنتظمة، كما أصدرت القرار رقم 865 بشأن تعديل بعض أحكام نظام التأمين الاجتماعي الخاص البديل للعاملين بالبنك التجاري الدولي.

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