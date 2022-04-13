عاجل.. التأمينات: توجيه رئاسي بصرف معاشات مايو قبل عيدى الفطر والقيامة

أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجه بصرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر مايو المقبل قبل أعياد المصريين «عيد الفطر المبارك – عيد القيامة المجيد»، وذلك في إطار التيسير على أصحاب المعاشات و تلبية احتياجاتهم قبل حلول الأعياد.

بدء الصرف يوم الجمعة المقبل الموافق 22 أبريل

وقال عوض، فى بيان له منذ قليل، إنه من المقرر بدء الصرف يوم الجمعة المقبل الموافق 22 أبريل الجاري من خلال ماكينات الصراف الألي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة علي مستوي الجمهورية، أو الصرف من خلال المحافظ الالكترونية، بدلا من الصرف في المواعيد الإعتيادية في الاول من مايو.

وأضاف عوض أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين يصل إلى 10.7 مليون مواطن يصرفون 24 مليار جنيه شهرياً.

زيادة قيم المعاشات بنسبة 13%

يذكر أن رئيس الجمهورية وجه الشهر الماضي بزيادة قيم المعاشات بنسبة 13%، على أن تتم الزيادة مع معاشات شهر أبريل قبل موعد الزيادة السنوية بـ 3 أشهر، و بلغت تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ 9.6 مليار جنيه و ذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيو.