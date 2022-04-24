محافظ أسيوط يزور إيبارشيات منفلوط والدير المحرق للتهنئة بعيد القيامة

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مساء أمس إيبارشيات مراكز منفلوط والقوصية والدير المحرق، لتقديم التهاني للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد وسط استقبال الأطفال بالورد والأعلام وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

رافق المحافظ خلال الزيارة الشيخ عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، والنائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب، وحمادة زين قرشي وهند جوزيف ومصطفى كحيلي أعضاء مجلس الشيوخ، وهويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية، ومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، والشيخ محمد عبداللطيف مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي.

محافظ أسيوط يزور إيبارشية الأقباط الأرثوذكس

بدأ محافظ أسيوط والوفد المرافق له جولتهم بزيارة إيبارشية الأقباط الأرثوذكس بمركز منفلوط، وقدم التهاني للأنبا ثاؤفيلوس أسقف منفلوط والقيادات وشعب المطرانية بمناسبة عيد القيامة المجيد، وسط مشاركة من أطفال الكنيسة ابتهاجًا بالعيد، والذين استقبلوا المحافظ ومرافقوه بالورود رافعين الأعلام وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وسط سعادة وفرح من جميع الحضور من شعب الكنيسة.

رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي

ووجه الأنبا ثاؤفيلوس رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرعايته ودعمه للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي غيرت وجه الصعيد ووفرت حياة كريمة للمواطنين ضمن برنامجه لتنمية الصعيد، فضلًا عن المشروعات القومية والتنموية العملاقة التي يجري تنفيذها بالمحافظة، كما وجه الشكر لمحافظ أسيوط وكافة القيادات لمشاركتهم احتفالهم اليوم بعيد القيامة، الذي يدل على قوة العلاقات والترابط بين أبناء الشعب المصري بكافة طوائفه.

واستكمل المحافظ ومرافقوه جولتهم للتهنئة بالعيد بحضور القداس الذي أقيم بكنيسة الدير المحرق بمركز القوصية، إحدى محطات مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط، مقدمًا التهنئة لنيافة الأنبا بيجول أسقف الدير المحرق بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد كما قدم التهاني لقيادات وشعب الكنيسة، ثم زار المحافظ ومرافقوه مطرانية ماريوحنا المعمدان للأقباط الأرثوذكس بمدينة القوصية وقدم التهنئة إلى نيافة الأنبا توماس أسقف إيبارشية القوصية بمناسبة العيد مصافحًا الأهالي والأطفال الذين حرصوا على حضور القداس.

قوة الشعب المصري

وأكد المحافظ خلال الزيارة على قوة الشعب المصري تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقوة وعمق العلاقات بين أبناء الشعب المصري مسلمين وأقباط، الذي يشهد عليه التاريخ المصري على مختلف العصور.

توفير حياة كريمة للمواطنين في عهد الرئيس السيسي

وأشار إلى التنمية الحقيقية التي شهدتها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنفيذه العديد من المبادرات التنموية في كافة المجالات وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة»، لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين واهتمامه بتنمية الصعيد وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعباً وجيشاً وشرطة وقيادة.

رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي

كما وجه الأنبا توماس أسقف القوصية، خلال كلمته أمام القيادات وشعب الكنيسة، رسالة شكر وتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا على وحدة الصف لاستكمال مشروعات التنمية الحقيقية التي تشهدها مصر في كافة القطاعات، داعيًا الجميع للالتفاف خلف الرئيس لبناء مصر الحديثة.

وأعرب عن خالص شكره وتقديره لجهود اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والقيادات الأمنية والشعبية، لترابطهم وحرصهم على الزيارة وتقديم التهنئة فى جميع المناسبات وقوة العلاقات على مر السنين.

كان محافظ أسيوط قد بعث في وقت سابق برقيات تهنئة إلى كل من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجميع رؤساء الطوائف والإخوة المسيحيين بأسيوط، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد فضلا عن تكليفه لرؤساء المراكز والأحياء بزيارة الكنائس والإيبارشيات والأديرة للتهنئة بالعيد بمختلف قرى ومراكز المحافظة.