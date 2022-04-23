محافظ الجيزة يحضر قداس عيد القيامة المجيد بالكنيسة الإنجيلية

زار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مساء اليوم السبت، مقر الكنيسة الإنجيلية بشارع المحطة بمدينة الجيزة وكان في استقباله الدكتور القس بشير أنور نودى راعي الكنيسة الإنجيلية بالجيزة وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

محافظ الجيزة يشهد قداس عيد القيامة

وشهد محافظ الجيزة قداس عيد القيامة المجيد بمقر الكنيسة، مقدما التهنئة لجموع الشعب المصرى وأبناء المحافظة بهذه المناسبة مؤكداً على العلاقة التي تربط المصريين، مسلمين وأقباط، وتُعد تجسيدًا حقيقيًّا للوحدة والإخاء اللتين يَشتدُّ بهما الوطن في مواجهة الصعاب والتحديات في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، داعيًا المولى عز وجل أن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعا؛ كي تظل مصر عامرة بالأمن والأمان والاستقرار.

الوحدة الوطنية الصخرة التي تتحطم عليها المؤامرات

وعبر الدكتور القس بشير أنور نودى عن سعادته لحرص المحافظ اللواء أحمد راشد وقيادات المحافظة التنفيذية والشعبية على الحضور ومشاركتهم الاحتفال بـ عيد القيامة المجيد، كما أثنى على الجهود المبذولة للنهوض بمختلف المجالات بالمحافظة، مؤكدا أن الوحدة الوطنية وروح المحبة والتعاون والترابط التي تجمع أبناء الوطن تظل الصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات لتظل مصر واحة للأمن والأمان.

ورافق المحافظ خلال زيارته، إبراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام، ومحمد نور السكرتير المساعد وتيسير عبدالفتاح رئيس مدينة الجيزة ومديري المديريات وعدد من أعضاء مجلس النواب بالجيزة، ورئيس جهاز التفتيش ورئيس هيئة النظافة.