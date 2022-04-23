محافظ الغربية يناقش آخر استعدادات الأعياد مع رؤساء المدن والأحياء

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اجتماعاً موسعاً مساء اليوم السبت، بحضور رؤساء المراكز والمدن واﻷحياء، لمناقشة موقف منظومة المتغيرات المكانية وإصدار التراخيص الجديدة، وموقف منظومة جمع ونقل المخلفات، بمشاركة الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، واللواء حسين الجندي، السكرتير العام، ونجوى العشيري، السكرتير المساعد للمحافظة.

تكثيف أعمال النظافة والتجميل بشكل دوري

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ موقف صيانة معدات النظافة، حيث استعرض كل رئيس حي ومدينة موقف الأعطال ما بين جسيمة ومتوسطة وبسيطة، حيث وجه المحافظ بسرعة نهو كافة الأعطال الخفيفة والمتوسطة، كما وجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات بشكل دوري ومستمر على مدار اليوم خلال فترة عيد الفطر وعيد القيامة، مع استمرار أعمال التعقيم والتطهير لكافة المساجد، بالتنسيق مع الطب البيطري ومديرية الأوقاف.

دعم أحياء المحلة بـ50 صندوق نظافة

وأشار المحافظ إلى أنه تم دعم حي أول وثاني المحلة الكبرى بعدد 50 صندوق نظافة، موجهاً كافة المدن بصيانة الصناديق قبيل عيد الفطر المبارك، كما وجه رؤساء المدن بتكثيف أعمال رفع الإشغالات، وخاصةً في أماكن التجمعات والمدارس والمستشفيات.

واختتم الاجتماع بالتوجيه بتكثيف حملات الرصد والمتابعة خلال فترة إجازة الأعياد، للتصدي بكل حسم وحزم لمخالفات البناء ومواجهة أي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والمرافق

وأعلن محافظ الغربية، في وقت سابق، برفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات والإسعاف وشركات المرافق مياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات والغاز والكهرباء، طوال فترة العيد ولحين انتهائها، وربط غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية والمرتبطة بالغرفة الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة.