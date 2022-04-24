يبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 23 والقنوات الناقلة، ويدور العمل في إطار تشويقي اجتماعي، حول عائلة جلجل الذي يقوم بدوره أكرم حسني، بعد أن طلق روقة وتقوم بدورها أيتن عامر، وسلمى وتقوم بدورها هنادي مهنا.

مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 23 والقنوات الناقلة

وتأتي مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 23 والقنوات الناقلة، كالتالي: الساعة السادسة و45 دقيقة على قناة dmc، والإعادة الساعة 1.45 صباحًا، والإعادة الثانية في اليوم التالي الساعة 6 صباحًا.

الحلقة الـ 22 من مسلسل مكتوب عليا

شهد مسلسل مكتوب عليا الحلقة 22 أمس، تطورا في الأحداث، حيث بدأ جلال يفسر الأمور بالخطأ بعد أن تظهر على يديه، مما أدى إلى معرفة سلمى بزواجه من روقة، وطلبت منه الطلاق.

وبدأ جلجل في خسارة كل أمواله، التي استطاع أن يحصدها خلال الفترة الماضية، كما تعرض للسرقة في منزله، كما كان مكتوبا على يديه «سرقة»، لتنتهي أحداث الحلقة.