رئيس التحرير

محمود مسلم

مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 23 والقنوات الناقلة

كتب:

ضحى محمد
11:11 ص | الأحد 24 أبريل 2022
مسلسل مكتوب عليا

مسلسل مكتوب عليا

يبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 23 والقنوات الناقلة، ويدور العمل في إطار تشويقي اجتماعي، حول عائلة جلجل الذي يقوم بدوره أكرم حسني، بعد أن طلق روقة وتقوم بدورها أيتن عامر، وسلمى وتقوم بدورها هنادي مهنا.

مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 23 والقنوات الناقلة

وتأتي مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 23 والقنوات الناقلة، كالتالي: الساعة السادسة و45 دقيقة على قناة dmc، والإعادة الساعة 1.45 صباحًا، والإعادة الثانية في اليوم التالي الساعة 6 صباحًا.

الحلقة الـ 22 من مسلسل مكتوب عليا 

شهد مسلسل مكتوب عليا الحلقة 22 أمس، تطورا في الأحداث، حيث بدأ جلال يفسر الأمور بالخطأ بعد أن تظهر على يديه، مما أدى إلى معرفة سلمى بزواجه من روقة، وطلبت منه الطلاق.

وبدأ جلجل في خسارة كل أمواله، التي استطاع أن يحصدها خلال الفترة الماضية، كما تعرض للسرقة في منزله، كما كان مكتوبا على يديه «سرقة»، لتنتهي أحداث الحلقة.

اقرأ المزيد:

مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 22 والقنوات الناقلة

جلجل يعترف لسلمى بزواجه من روقة بالخطأ في مسلسل مكتوب عليا الحلقة 21

جلجل يطلق سلمى بعد اكتشاف سره في مسلسل مكتوب عليا الحلقة 22

مسلسل مكتوب عليا الحلقة 22.. ظهور كلمات جديدة على يد جلجل
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.