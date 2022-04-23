جلجل يطلق سلمى بعد اكتشاف سره في مسلسل مكتوب عليا الحلقة 22

تصاعدت أحداث المسلسل الكوميدي مكتوب عليا بعد اكتشاف سلمى «هنادي مهنا» أن جلجل متزوج من روقة «أيتن عامر»، بعد أن أخطأ دون قصد بسبب إصابته بفقدان بصره، وذكره اسم روقة بدلا من سلمى في نهاية حلقة أمس.

أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 22

وبدأت الحلقة الجديدة من مسلسل مكتوب عليا الحلقة 22 باعتراف جلجل بكل تفاصيل ما جرى في الفترة السابقة دون أن يعرف أن سلمى هي التي تقف أمامه.

وتعلم سلمى الحقيقة كاملة من جلال فتنفعل وتبكي وتأخذ وتطلب من والدها الرحيل من منزل عائلة جلجل، وفجأة يتعافى بابا حسام والد سلمى، ويقوم بكشف كل ما كان يفعله جلجل معه ويعتدي عليه ويطلب منه أن يطلق ابنته سلمى، فيضطر جلجل لطلاقها أمام الجميع وتقوم عائلة علاء «محمد طعيمة» خطيب جيجي «هلا رشدي» بالانسحاب من الفرح.

مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا

يعرض مسلسل مكتوب عليا على قناة dmc، يوميا الساعة 6.45 مساء، ويعاد الساعة 1.45 صباحا، و6 صباحا.