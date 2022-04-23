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جلجل يعترف لسلمى بزواجه من روقة بالخطأ في مسلسل مكتوب عليا الحلقة 21

كتب:

ضحى محمد
01:02 م | السبت 23 أبريل 2022
مكتوب عليا

مكتوب عليا

يبحث الجمهور عن أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 21، حيث إن العمل يدور في إطار تشويقي اجتماعي كوميدي، حيث حققت الحلقة 21  نجاحًا كبيرًا بعد عرضها.

أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 21

جسد الفنان أكرم حسني مشهدًا من فيلم «الشموع السوداء» ومعه صديقه سيد «محمود السيسي» الذي يتقمص شخصية فؤاد المهندس في الفيلم نفس، حيث أصيب أكرم حسني في الحلقة 21 بالعمى المؤقت، وحصل على إشادات من الجمهور والنقاد بعد عرض الحلقة.

كما تخبر «روقة» التي تجسد دورها الفنانة أيتن عامر، جلال أنها السبب في حدوث عمى مؤقت له، بسبب دعواتها عليه، وتبلغه أنها لديها القدرة في مضايقته طوال الوقت، ولكنها ستنتظر شفاءه حتى تبلغ «سلمى» بأنها زوجته.

وجاء ضمن أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 21 حفل زفاف شقيقته جيجي «هلا رشدي»، ويغضب شقيقها جلال لأنها تقيم فرحها وهو مصاب، وتحاول الأسرة بأكملها أن تخرجه من مود الكآبة والحزن، في حين يقوم بدوي بإشهار إفلاس الشركة بسبب الخسائر التي تسبب بها جلجل.

نهاية أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 21

تنتهي الحلقة بأحداث مفاجئة، بطلب إحسان والد جلجل منه أن يسمح له بدخول زوجته، فيخطئ جلجل عندما تدخل عليه سلمى ويظن أنّها روقه، التي تصطدم بكلامه، حيث قال لها «تعالي يا حبيتي ومراتي روقة حبيتي»، وتنتهي الحلقة.

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مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 22 والقنوات الناقلة
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.