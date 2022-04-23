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مسلسل مكتوب عليا الحلقة 22.. ظهور كلمات جديدة على يد جلجل

كتب:

ضحى محمد
08:48 م | السبت 23 أبريل 2022
مسلسل مكتوب عليا

مسلسل مكتوب عليا

شهدت أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 22، طلاق جلجل وروقة، واتهامها بأنها سبب كل ما حدث له، ثم يكتشف أن والدته حنان سليمان كتبت كل ممتلكاتها التي نقلها جلجل باسمها لتصبح باسم روقه، التي طردته من المنزل أمام الجميع بعد أن طلقها.

مسلسل مكتوب عليا الحلقة 22

وذهب جلجل ضمن أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 22 مع صديقه سيد إلى شقته القديمة بعد طرده من الفيلا، واستيقظ جلجل من نومه واكتشف أن البصر عاد له من جديد، ومكتوب على يده «هتتسرق وتسريبات» فيبدأ رحلة جديدة لكشف غموض هذه الكلمات، في حين أنه أصبح فقيرا مرة أخرى بعد استيلاء زوجاته على أمواله.

وتدخل جارة جلجل إلى الشقة للحصول على بصل من المطبخ فيظن أنها تسرقه، ثم يتذكر أنه لديه حساب في البنك بقيمة 300 ألف جنيه، فيقرر الذهاب للبنك للحصول على هذه الأموال للحفاظ عليها، وبذلك تنتهي أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 22.

أبطال مسلسل مكتوب عليا

مسلسل «مكتوب عليا» بطولة أكرم حسني، وعمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.