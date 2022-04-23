يبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 22 والقنوات الناقلة، خاصة أنّ أحداث المسلسل تصاعدت خلال الحلقات الماضية، وكشف «جلال» خلال تعامله بين «روقة» و«سلمى»، أنه متزوج منهما في الوقت نفسه.

مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 22 والقنوات الناقلة

وتذاع الحلقة الجديدة من المسلسل في تمام الساعة السادسة و45 دقيقة على شاشة dmc، حيث إن العمل يدور في إطار تشويقي اجتماعي، وينتظر الجمهور الحلقات الجديدة باستمرار يوميا لمتابعة قصة جلال مع أهله.

أحداث الحلقة 21 من مسلسل مكتوب عليا

وشهدت أحداث الحلقة من مسلسل مكتوب عليا 21 ، تطورًا كبيرًا في الأحداث، وظهر في حلقة أمس الفنان أكرم حسني بعدما أصيب بالعمي، بسبب ضرب «بدوي» له على رأسه.

ما أدى إلى إصابة «جلال» بعمى مؤقت، ويظهر كوميديا خاصة خلال تلك الأحداث، خاصة مع الاحتفال بزواج شقيقته جيجي، التي تجسد دورها الفنانة هلا رشدي.