6 نصائح مهمة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عددًا من النصائح والإرشادات إلى طلاب الثانوية العامة، الذين يستعدون لدخول الامتحانات خلال 8 أسابيع من الآن، وذلك بخصوص نظام الامتحانات المنتظر.

وأكد وزير التربية والتعليم، من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن هناك 6 نصائح مهمة لجميع طلاب الثانوية العامة، وهي مرتبطة بتحديد نماذج الأسئلة المنتظرة.

6 إرشادات من وزير التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة

- نظام الامتحانات سيكون «أوبن بوك»، وهو النظام الواضح من خلال كراسة المفاهيم، الذي أعدته وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة، وهو نفس نظام الأسئلة الذي تم اعتماده منذ عام 2018.

- أثناء استعداد الطلاب لدخول اللجان، عليهم العلم، أنه سيمنع دخول أي شيء مع الطلاب هذا العام إلى لجان الامتحانات.

«شوقي» يحذر من الانسياق خلف «مافيا الثانوية العامة»

- سيستلم الطالب داخل لجنة الامتحانات، كراسة المفاهيم التي أعدتها الوزارة، وستسلم له مع ورقة الأسئلة، وليس قبل ذلك، وهذا حتى يكون هناك مساواة وعدالة كاملتين بين جميع الطلاب وتحقيقهما من خلال تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع الطلبة.

- وحذر طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أولياء الأمور والطلاب، من الانسياق وراء «مافيا الثانوية العامة»، مشيرًا إلى أن هذه المافيا طبعت العديد من الكتب والملازم المزورة، بالإضافة إلى تهكير التابلت ومخابيء الموبايلات، وإدارة التليجرام.

- يجب على الطلاب استغلال الـ8 أسابيع القادمة، من أجل المذاكرة بشكل كامل استعداد للامتحانات والعمل على فهم مخرجات التعليم، التي سيقوم عليها الامتحان وليس الحفظ.

- على الطلاب تجنب الاستماع إلى مافيا الثانوية العامة في أي شيء، حيث أنها لا تبحث إلا عن مصلحتها فقط على حساب الطلاب وتعليمهم.