كورونا اليوم في مصر.. «الصحة» تكشف عن انخفاض كبير بالإصابات والوفيات

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر، قائلة في تقرير رسمي لها، إن مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا فى مصر، يشير إلى استقرار الوضع بشكل كبير، ولا صحة لوجود موجة سادسة مباشرة في العيد أو بعده، إذ أن هناك انخفاض في أعداد إصابات فيروس كورونا، وكذلك انخفاض ملحوظ في أعداد الوفيات، وارتفاع في معدلات الشفاء من الفيروس داخل مستشفيات العزل الصحي.

كورونا في مصر

تابعت الوزارة، وصل عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا إلى أكثر من 60%، كاشفة عن سعى الدولة المصرية، إلى تطعيم 70% من المواطنين خلال الشهر المقبل للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، لافتا الى أنه كلما زاد عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا، كلما قل عدد إصابات فيروس كورونا، وخف الضغط على المنظومة الصحية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن لقاحات كورونا ساهمت كثيرا فى تخفيف شدة الأعراض خلال الموجة الخامسة من فيروس كورونا، مناشدة المواطنين بضرورة الإسراع فى التسجيل على موقع لقاح كورونا مصر، فى ظل التسهيلات التى تقدمها الوزارة، حيث أن الحصول على اللقاح أصبح فى غضون 24 ساعة فقط من لحظة التسجيل، وتوفير اللقاح فى محطات المترو والسكك الحديد والمولات التجارية من خلال الفرق الطبية المنتشرة.

المنحى الوبائي لفيروس كورونا فى مصر

أوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الإجراءات الإحترازية ما زالت السلاح الفعال لمواجهة فيروس كورونا، ولابد من الحرص على الإلتزام بالتدابير الصحية وعدم التهاون فى اتباع الطرق الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، لافتة الى أننا فى مرحلة حذرة ولابد من الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية، خلال جائحة فيروس كورونا.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وغيره من الأمراض المعدية.