«الصحة» توضح أعراض متلازمة ما بعد كورونا.. وتكشف عن سر الوقاية منها

جددت وزارة الصحة والسكان، دعوتها للمواطنين، بشأن الإسراع فى التسجيل على موقع لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة، مؤكدة في تقرير رسمي لها، أن لقاحات كورونا تساهم فى منع الإصابة بمتلازمة ما بعد كورونا، الذي يعانى منها البعض بعد التعافي من الفيروس.

واستعرضت الوزارة، أعراض متلازمة ما بعد كورونا، التي تتضمنت الصداع والإحساس بالتعب والإرهاق والنهجان وسرعة ضربات القلب والرشح والسعال وضيق التنفس، مشيرا إلى أنه في حال الحصول على لقاحات كورونا، تمنع الإصابة بهذه الأعراض، التي تصاحب متعافي كورونا من 3 لـ 6 أشهر.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن التسجيل على موقع لقاح كورونا مصر للحصول على التطعيم، لافتة إلى أن الحصول على اللقاح، أصبح فى غضون 24 ساعة من لحظة التسجيل، معلنة توافر جميع اللقاحات على مستوى مراكز تلقي لقاح كورونا فى جميع المحافظات.

الأعراض الجانبية للقاحات كورونا

وطمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين، بشأن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا، وقالت تتضمن ارتفاع درجة الحرارة، واحمرار موضع التطعيم والإحساس بالتعب والإرهاق، لافتة إلى أن الأعراض الجانبية تزول في غضون يومين لا أكثر، ولا تحتاج إلى طبيب.

وحددت وزارة الصحة والسكان، 3 تدابير أساسية للوقاية من فيروس كورونا، خلال تجمعات شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك، واستعرضت الوزارة هذه الطرق، التى جاءت على النحو التالي:

3 تدابير أساسية للوقاية من فيروس كورونا

- الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر واحد عن الآخرين.

- تغطية الفم والأنف عند العطس أو السعال، وتخلص من المنديل على الفور في صندوق نفايات مغلق، وتجنب لمس العينين والأنف والفم.

- المداومة على غسيل اليدين بالماء والصابون بانتظام.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الإحترازية، كارتداء الكمامات، والحرص على التباعد الاجتماعي، والمداومة على غسيل اليدين البعد عن الزحام، مؤكدة أن الإجراءات الاحترازية، ما زالت السلاح الفعال لمواجهة الفيروس.