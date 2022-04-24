القباج في الكنيسة لتهنئة الأقباط بعيد القيامة: تعلمت بالمدارس الإنجيلية

زارت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أمس الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، وذلك من أجل تقديم التهنئة للطائفة الإنجيلية بمصر بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأبدت القباج سعادتها بالتواجد وسط الاخوة الأقباط الإنجيليين والقس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر لتهنئتهم بعيد القيامة المجيد، متمنية لهم أعياد سعيدة تعود علي مصر جميعها مسلمين وأقباط بالخير والسعادة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تواجدها في الكنيسة الإنجيلية تأكيدًا علي الوحدة الوطنية التي نعيشها في مصر وإننا جميعا نسيج واحد، مشيدة بمبادرات الطائفة الإنجيلية العديدة ومشاركتها القوية في المبادرة الرئاسية " حياة كريمة، كما أن الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية شريك أساسي لوزارة التضامن الاجتماعي في برنامج المواطنة الذي يحث علي احترام الاختلاف وإقرار الحياة الكريمة لكل مواطن بدون تفرقة بسبب الجنس أو اللون أو الدين لكي ننهض بوطن واحد.

وأضافت أنها تعلمت في المدارس الإنجيلية، مثنية علي المعارف والقيم التي تعلمتها خلال الدراسة والتي شكلت جزء من شخصيتها ومن منظومة المبادئ التي أصقلت تجاربها وخبراتها.

وزيرة التضامن الاجتماعي تزور الكاتدرائية المرقسية بالعباسية .. وتهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد

كما زارت وزيرة التضامن الاجتماعي مساء أمس، الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث حضرت قداس عيد القيامة المجيد الذي ترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وحرصت القباج علي تقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد، داعية الله عز وجل أن يجعله عيدا سعيدا مباركا على جميع الأخوة الأقباط، ويعيده على مصرنا العزيزة الغالية بالخير والبركات.