وزيرة التضامن توجه بسرعة الاستجابة لثلاث حالات إنسانية منهم مسن بلا مأوى

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزي بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، علما بأن الشكوى أشارت إلى وجود فتاه تبلغ من العمر 29 عاما بلا مأوى، وذلك بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

الفتاة تعاني من اضطرابات نفسية وعصبية

وتعاني الفتاة من اضطرابات نفسية وعصبية نتيجة تعاطيها المواد المخدرة، الأمر الذي جعلها تنتهج بعض السلوكيات العنيفة والتصرفات غير المسؤولة، وتزامن ذلك مع تلقي وزارة التضامن الاجتماعي عددا من الشكاوي من بعض الأهالي وتداول ذلك الأمر بوسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشأن سرعة إنقاذ الفتاة من التشرد ومخاطر الشارع.

وفور تلقي الاستغاثة، تولى المختصون بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء التنسيق مع المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي وفريق التدخل السريع المركزي بالوزارة، حيث تم تكليف أعضاء الفريق بالتوجه إلى موقع الاستغاثة والعثور على الفتاة، وفي ذات الوقت تولى المختصون بالمنظومة التنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية، وكذا المسؤولين بالأمانة العامة للصحة النفسية ومدير مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية، وعليه فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التقييم الطبي، وفور الانتهاء من الإجراءات قررت اللجنة الطبية المختصة إيداع الفتاة بمستشفى الأمراض النفسية بالعباسية لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية لحين تعافيه.

مواطن مسن بلا مأوى في شوارع

وطالبت وزيرة التضامن الاجتماعي فريق البرنامج القومي لـ حماية الأطفال والكبار بلا مأوى بسرعة بحث شكوى ثانية وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث أشارت الشكوى إلى وجود مواطن مسن بلا مأوى يظهر عليه علامات الإعياء والمرض، وذلك بمنطقة عزبة وهبه مفتاح بالقرب من موقف السيارات الجديد بالمنوفية.

وفي ضوء المعلومات المتاحة تولى أعضاء الفريق بوحدة غرب القاهرة التنسيق مع فريق البرنامج بمديرية المنوفية، حيث تبين أن المواطن يدعى «أ.ه.م»، وكان يقيم بغرفة بسطوح منزل الأسرة بالعزبة الغربية بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، علما بأن المواطن يبلغ من العمر 75 عاما، ويعاني من مرض الزهايمر، وعليه تم التعرف على أسرته والتواصل معهم من خلال الفريق المحلي بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية، وكذا التنسيق بين الفريقين وإعادة الدمج الأسري للمواطن مع الأسرة بمحل إقامتهم والتنسيق معهم بشأن رعايته وحمايته من مخاطر الشارع.

سوء الحالة المعيشية لإحدى الأسر بمحافظة المنوفية

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية بسرعة بحث شكوى ثالثة وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث أشارت الاستغاثة إلى سوء الحالة المعيشية لإحدى الأسر بمحافظة المنوفية، وكذا سوء الحالة الصحية للأبناء الثلاثة من ذوي الهمم، علما بأن المواطنة ناشدت المسؤولين برئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بشأن سرعة اتخاذ اللازم وتقديم الدعم اللازم للأسرة لسد احتياجات الأبناء من ذوي الهمم، علما بأن رب الأسرة ضمن العمالة غير المنتظمة.

فور تلقي الاستغاثة تولى المختصون بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء التنسيق مع المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية، حيث تم تكليف الإدارة الاجتماعية المختصة ببحث ودارسة الاستغاثة، وتبين صحة المعلومات المنشورة، علما بأن الأم وأحد الأبناء من ذوي الهمم يتقاضون معاش تكافل وكرامة بقيمة 450 جنيها لكل منهما، وأن الاب يعمل بإحدى المزارع باليومية، ونظرا لسوء الحالة المعيشية للأسرة والحالة الصحية للأبناء من ذوي الهمم، تقرر صرف مساعدة مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية بقيمة 400 جنيه لمدة ستة أشهر، وكذا اتخاذ اللازم وتعديل حالة الأسرة وإضافة الأبناء من ذوي الهمم بإدارة المستفيدين للحصول على معاش كرامة.

استغاثة فتاة من مركز دمنهور بمحافظة البحيرة

وكلفت وزيرة التضامن الاجتماعي مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحيرة بسرعة بحث شكوي رابعة وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، وذلك بشأن مقطع فيديو تم تداوله يتضمن استغاثة لإحدى الفتيات من مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، والتي تعاني من ورم سرطاني بالعينين والوجه، وتناشد الفتاة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي ورئاسة مجلس الوزراء بشأن سرعة إنهاء إجراءات معاش كرامة، بالإضافة إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

فور تلقي الاستغاثة تولى المختصون بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء التنسيق مع المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي والسيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة البحيرة، وببحث ودراسة الاستغاثة تبين صحة المعلومات المنشورة، ونظرا لسوء الحالة الصحية والمعيشة للفتاة فقد تقرر صرف مساعدة مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي بقيمة 300 جنيه لمدة ستة أشهر لحين إنهاء معاش كرامة، وكذا التنسيق مع إدارتي الضمان الاجتماعي والتأهيل الاجتماعي بشأن سرعة إنهاء إجراءات معاش كرامة واستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.