التضامن: استهداف 97 ألف أسرة بـ حياة كريمة في حملة «بالوعى مصر تتغير»

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه جرى استهداف 97 ألف أسرة بقرى حياة كريمة بحملة «بالوعى مصر بتتغير للأفضل» في محافظات « المنيا، بنى سويف، سوهاج، وأسيوط»، مشيرة إلى أن الحملة تضمنت التمكين الإقتصادي من خلال برنامج فرصة، وبرنامج «2 كفاية» للحد من الزيادة السكانية، وكذلك برنامج تنمية المرأة الريفية وبنك ناصر الاجتماعي.

وأوضحت التضامن فى تقرير لها أن حملة «بالوعى مصر بتتغير للأفضل» يستهدف برنامج تنمية الطفولة المبكرة للتوعية بأهمية الأربع سنوات الأولى في حياة الطفل.

التمكين الاقتصادي لمستفيدى الدعم النقدى المشروط

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعى، إلى أن برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، يهدف إلى الاستثمار في أعمال التجارة سواء اذا كانت صغيرة أوجماعية مع التركيز على تأسيس سلاسل القيمة، لافتة إلى أن برنامج «فرصة»، يهدف إلى التمكين الاقتصادي للراغبين في الالتحاق بوظيفة أو الحصول على قرض متناهي الصغر أو الحصول على معدات إنتاج، وذلك للفئات المستفيدة من الدعم النقدي المشروط من برنامج تكافل وكرامة أو الفئات الذين تم رفضهم من البرنامج.

ولفتت إلى أن الهدف العام من برنامج «فرصة» هو خلق منظومة متكاملة لدعم الأفراد وكذلك الأسر محدودة الدخل، لإتاحة دمج أكبر عدد منهم في أنشطة اقتصادية وإنتاجية ناجحة تنتهى بتخرجهم بنجاح من خلال الابتكار والشراكة المستدامة مع منظمات العمل الأهلى والقطاع الخاص، حيث يتم التوجه إلى وحدات التمكين الاقتصادي لبرنامج «فرصة» بمديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات المختلفة.

برنامج «2 كفاية» للحد من الزيادة السكانية

وأوضحت التضامن أن برنامج «2 كفاية» يعمل على الحد من الزيادة السكانية، وذلك بين الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى «تكافل»، وذلك فى المحافظات الأكثر فقراً والأعلى خصوبة مثل «البحيرة، الجيزة، قنا، الفيوم، المنيا، بنى سويف، سوهاج، أسيوط ، الأقصر وأسوان».