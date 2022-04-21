بريد الوطن .. وجّهى بتحسين التعامل مع أصحاب المعاشات يا وزيرة التضامن

أصحاب المعاشات فئة قضت عمرها فى خدمة الوطن حتى وصل بهم الحال للشيخوخة ووهن منهم العظم ورقّ حالهم، ومع ذلك فإن هيئة التأمينات والمعاشات لا ترحمهم، فكلما ذهبوا لاستخراج شهادة أو إخراج مفردات مرتب يطلب منهم دفع مبلغ فى «فورى»، وإلا لا يتم لهم ما يطلبون، بالإضافة إلى الطابور الذى يقفون فيه، وسوء المعاملة من الموظفين، وأنا أتكلم عن إدارة المعاشات فى شارع ابن قتيبة بجوار السجلات العسكرية والحديقة الدولية بالحى السابع بمدينة نصر بالقاهرة، فالدنيا كلها تحترم أصحاب المعاشات إلا إدارة المعاشات والتأمينات، نناشد الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى النظر لأصحاب المعاشات.

أحمد النمر

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