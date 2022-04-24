الأرصاد: الحرارة تسجل 31 درجة.. وفرص لسقوط الأمطار

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ طقس اليوم مستمر في الارتفاع الطفيف على مستوى درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 30 و31 درجة مئوية خلال فترات النهار.

درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أن درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، والطقس في فترة النهار يكون حارا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد ومعتدل الحرارة على محافظات السواحل الشمالية للبلاد، ويظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد في فترات النهار.

درجات الحرارة منخفضة خلال فترات الليل

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية «في فترات الليل، ستظل درجات الحرارة منخفضة ونشعر بالطقس مائلا للبرودة في ساعات الليل، وبخاصة الساعات المتأخرة منه والصباح الباكر على أغلب المناطق في شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب البلاد خلال فترات الليل».

شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية

وأردفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن اليوم الأحد شهد تكون شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى سواحلنا الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد والقناة ووسط سيناء.

فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنّ اليوم الأحد سيشهد فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر مثل منطقة حلايب وشلاتين، لكنها فرص أمطار ضعيفة غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية.