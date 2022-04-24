«تعليم مطروح» تبحث الخطوات التنفيذية لتطبيق المنظومة الموحدة للمرتبات

التقى عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح محمد الغمري مدير عام الفرع الرئيسي للبنك الأهلي المصري بمدينة مرسى مطروح، وأيمن العريان مدير عام الوحدات الحسابية بالمديرية المالية، وذلك لبحث ومناقشة سبل وآليات التعاون المشترك بين تعليم مطروح والبنك والمديرية المالية بما يساهم في تقديم خدمات متميزة للعاملين بتعليم مطروح، حول المرتبات والماليات الخاصة لجميع العاملين بالتربية والتعليم.

إجراءات بنكية للعاملين بتعليم مطروح

وناقش وكيل تعليم مطروح، اليوم الأحد، مع الغمري والعريان الإجراءات التنفيذية المتعلقة بدخول خدمة الرسائل النصية المجانية عبر الوسائل الإلكترونية أو الهاتفية حيز التنفيذ لإعلام العاملين بالتربية والتعليم بمواعيد صرف المستحقات المالية الخاصة بهم، وذلك بالتنسيق بين تعليم مطروح والمؤسسة المصرفية والمديرية المالية.

تطبيق المنظومة الموحدة للمرتبات

وأوضح وكيل تعليم مطروح أن اللقاء تناول إجراءات التعاون المستقبلية مع البنك الأهلي والمديرية المالية والخطوات التنفيذية الخاصة بتطبيق المنظومة الموحدة المرتبات للعاملين ومدى استعداد المديرية لتطبيق المنظومة.

وأعرب وكيل الوزارة عن شكره العميق لمدير البنك الأهلي وقياداته تقديراً للتعاون المثمر والشراكة الإيجابية مع تعليم مطروح، مشيداً بمنظومة العمل في تلك القلعة المصرفية الوطنية، كما قدم الشكر لمدير الوحدات الحسابية ومسئولي المديرية المالية لحرصهم الدءوب على توطيد أواصر التعاون مع قطاع التعليم لتطوير المنظومة الحسابية والمالية بما يساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للعاملين بتعليم مطروح.

ولفت وكيل الوزارة أن الإجراءات المصرفية المالية للمعلمين والإداريين العاملين في جميع مدارس مطروح ستعمل على سهولة الصرف للمرتبات والبدلات والحوافز، ضمن خطة الرقمية التي تتخذها الدولة في تقديم خدمات جديدة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة.