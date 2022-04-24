التضامن: استثناء نصف مليون من ذوي الإعاقات الشديدة من استخراج النموذج الطبي المميكن

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أن ما يقرب من نصف مليون مواطن من ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة سيجري استثنائهم من النموذج الطبي المميكن، لأنهم يتبعون المرحلة الأولى في استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

بحث معوقات سير منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة

وأشارت التضامن في بيان لها أن اللجنة الدائمة لوزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان عقدت اجتماعها الثاني لبحث المعوقات التي تواجه سير منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة بموجب القرار رقم 82 لسنة 2022، وأسفر الاجتماع عن صدور المنشور الوزاري رقم 6 من وزارة التضامن الاجتماعي بشأن إجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للمرحلة الثانية، وتم تعميمه على مديريات التضامن الاجتماعي للعمل به.

زيادة أعداد اللجان الطبية إلى 307 لجنة

وأشارت التضامن إلى أن وزارة الصحة ستقوم بزيادة أعداد اللجان الطبية إلى 307 لجنة، حيث تم تسجيل 300 ألف حالة على منظومة الصحة من وقت اختتمته اللجنة الاول، مقسمة إلى 150 ألف حالة تم حجز موعد لها، وتم بالفعل الكشف على ما يقرب من 60 ألف حالة، منهم 22 ألفا تقاريرهم الطبية اعتمدت اعتمادا نهائيًا، و128 ألف جار إرسال رسالة نصية لهم لتحديد موعد الكشف.

تشكيل لجنة مشتركة بين المجالس الطبية وإدارات التأهيل

وأوضحت أنه جرى تشكيل لجنة مشتركة بين المجالس الطبية وإدارات التأهيل في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية لدراسة الحالات التي يوجد بها تناقض بين التقرير الطبي المميكن والتقييم الوظيفي، على أن تكون في كل محافظة لجنة للتظلمات، وعليه يتم اتخاذ القرار في مثل هذه الحالات، وأيضاً على المستوى المركزي يتم تفعيل مثل هذه اللجنة، على أن تجتمع هذه اللجنة شهرياً في الإعداد المتوسطة، وإذا كانت الأعداد كبيرة مثل حالات الإعاقات الحركية أو البصرية، يمكن أن تعقد اللجنة مرتين بالشهر.

وأكدت الوزارة أنه سيتم تشكيل لجنة فرعية بالمحافظات حال التظلم تقوم بالدراسة ثم يتم الرفع إلي اللجنة المركزية، ووضع ضوابط للسيارات المجهزة بالتنسيق مع مصلحة الجمارك وهيئة المرور.