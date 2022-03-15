مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2022.. تعيين وخصومات وكشف مجاني

يبحث الكثير من ذوي الهمم عن مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2022، بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي إصدار بطاقات إثبات الإعاقة وبطاقة الخدمات المتكاملة لأكثر من 800 ألف فرد من ذوي الهمم، إذ يتم تطوير قاعدة بيانات متكاملة عنهم وربط شبكي بين «التضامن» والجهات المعنية بخدمات ذوي الهمم.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2022، تتمثل فيما يلي:

- يعفى صاحب بطاقة الخدمات المتكاملة من الضرائب.

- يمكن لحامل بطاقة الخدمات المتكاملة الحصول على سكن حكومي مناسب.

- الدمج في المدارس.

- يحق لصاحبها الجمع بين معاشين.

- يتم الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

- الكشف المجاني في المستشفيات.

- الدمج في المعاهد والجامعات.

- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

- الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة لأصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة.

- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- خصومات على اشتراكات مراكز الشباب.

- التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية على أنه من ذوي الهمم.

- خصومات على وسائل النقل والمواصلات.

- دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانا.

- خصومات على الأندية الرياضية.

المستندات المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك مستندات لابد من توافرها قبل الحصول على الكارت والاستفادة من مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2022، إذ أن المستندات المطلوبة للتقديم على بطاقة الخدمات، هي ما يلي:

- تقديم صور شخصية للشخص ذوى الهمم مقاس 4*6.

-3 صور بطاقة شخصية.

- تقديم شهادة ميلاد مميكنة.

- التقرير الطبي يتم إرساله إلكترونيًا من خلال التبادل الشبكي بين وزارتي الصحة والتضامن، بعد إجراء الكشف الطبي والتسجيل على موقع المجالس الطبية المتخصصة.

- 3 صور طبق الأصل لشهادة الميلاد.