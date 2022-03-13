 من يستحق بطاقة الخدمات المتكاملة؟ اعرف الفئات والشروط

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن بطاقة الخدمات المتكاملة، لذوي الهمم لها العديد من المزايا التي تتمثل في الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة، والإعفاء من الضرائب، وخصومات على الأندية الرياضية، والدمج في المدارس، والجمع بين معاشين، وكذلك الكشف المجاني في المستشفيات.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان صادر لها، أن هناك العديد من الفئات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة والتى تتمثل فيما يلي:

-الإعاقات السمعية.

-الإعاقات البصرية.

-قصار القامة «طولهم أقل من 140 سم».

-أمراض الدم المزمنة.

-الهيموفيليا.

-الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة.

-اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل، يحق له الالتحاق بالمدارس الدامجة.

-الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.

-اضطراب طيف التوحد.

-اضطراب فرط الحركة، الجذام.

-متلازمة داون.

-فقد البصر التام.

-طيف التوحد.

-تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

-فقد السمع التام.

-البتر متعدد الأطراف.

-صغر أو كبر حجم الرأس.

-ضمور العضلات وذوي القزامة.

-الشلل الدماغي.

-درجة إبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة.

-درجة فقد السمع 55 ديسبل.

-مصابو شلل الأطفال في طرف واحد.

المستندات المطلوبة

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن المستندات المطلوبة للتقديم على بطاقة الخدمات تتمثل فيما يلي:

-صورة بطاقة الرقم القومي وأصلها وتقديم شهادة ميلاد مميكنة.

-صور شخصية مقاس 4*6.

-تقرير طبي يتم إرساله إلكترونيًا من خلال التبادل الشبكي بين وزارتي الصحة والتضامن.

-3 صور طبق الأصل لشهادة الميلاد.

-3 صور بطاقة شخصية.

وفي سياق متصل، قالت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان سابق لها، إنه تم عمل خط ساخن «15044» لاستقبال الشكاوى الخاصة ببطاقات الخدمات المتكاملة، وذوى الهمم، وتحويلها لوزارة الصحة إذا كانت المشكلة طبية، وإذا كانت المشكلة خاصة بالبطاقة نفسها يتم تحويل المشكلة لشركة توزيع البطاقات التي تتعاقد معها الوزارة التضامن لتوصيل البطاقات للمنازل، وإذا كانت متعلقة بالتضامن يتم التنسيق مع وزارة التضامن.