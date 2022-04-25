أسعار الدواجن اليوم الاثنين 25-4-2022 في مصر

يعتبر البحث عن أسعار الدواجن واللحوم، اليوم الاثنين 25 أبريل، الموافق 24 رمضان، من أكثر الأشياء، التي يواصل المصريون البحث عنها، من خلال محركات البحث على الإنترنت، تزامنا مع احتفالات اعياد شم النسيم والقبامة وعيد الفطر.

ويحرص المواطنون، على تخزين كميات من الأطعمة خلال فترات الإجازات، خاصة أن معظم الأسواق التجارية والجمعيات الاستهلاكية، تغلق خلال إجازات العيد.

وفي إطار مواصلة بوابة «الوطن» تقديم كل الخدمات التي يبحث عنه قرائها بشكل يومي، نرصد من خلال التقرير التالي، أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الاثنين الموافق 25 أبريل، وفقا لجولة في الأسواق، جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء فى الاسواق اليوم

ما زالت أسعار الدواجن غير مستقرة في الأسواق، إذ تراوح سعر كيلو الدجاج الحي بين 42- 48 جنيها للكيلو الواحد، وتراوح سعر كيلو الأوراك، بين 48-52 جنيها، فيما تراوح سعر الكيلو من الشيش طاووق بين 70-90 جنيها، فيما تراوح سعر كيلو الكبد والقوانص، بين 40-50 جنيها، فيما تراوح سعر كيلو جرام من صدور الفراخ البانيه بين 85-95 جنيها، فيما تراوح سعر كيلو الدبابيس، بين 50-65 وجنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين

وتباينت أسعار الكتاكيت في الأسواق، حسب المحافظة التي يباع فيها، إذ تراوح سعر الكتكتوت الأحمر الواحد اليوم الاثنين، بين 8 -12 جنيها، بينما تراوح سعر الكتكوت الساسو بين 2.75 - 3.25 جنيه، فيما سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم، بين 2.2 - 6 جنيهات.