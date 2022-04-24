إخلاء 900 أسرة ونقلها من عشوائيات مصر القديمة إلى الخيالة

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على استمرار أعمال الإزالات الخاصة بمناطق الجيارة وحوش الغجر والجباسة والسكر والليمون بمصر القديمة، ضمن خطة الدولة في محافظة القاهرة، للقضاء على العشوائيات وتغيير حياة المواطنين للأفضل، وتلقت نائب المحافظ تقرير عن أعمال الإخلاء.

أشار إلى أن أعمال الإخلاء والإزالة أسفرت عن نقل وتسكين 908 أسر في وحدات سكنية مجهزة بالخيالة على بعد مسافة قليلة من موقع الإزالات علاوة على إخلاء وهدم 284 عقارا.

نظافة الشوارع والمياديين

أشارت نائب محافظ القاهرة إلى استكمال حملة النظافة بجميع شوارع وميادين المنطقة الجنوبية بهدف تحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، وتحسين المظهر العام و تحقيق الإنضباط ورفع وإزالة كافة المظاهر العشوائية بالطرق، حفاظاً على المظهر الحضاري، مؤكدة على المتابعة المستمرة لمشرفي المربعات وإدارات المتابعة الميدانية بالشوارع والميادين ومحاسبة المقصرين في أداء أعمالهم.

وشملت أعمال هيئة النظافة والتجميل وإنارة القاهرة شوارع مصر حلوان الزراعي ومعهد أمناء الشرطة وكورنيش النيل والشوارع الداخلية بطره وشارع الفيوم وأحمد زكي وشارع مخيمر وأعلى الدائري بحي دار السلام وشارع الأربعين وامتداد شارع الجزائر ونفق الهلباوي بمنطقة بير أم سلطان وشرق وغرب شارع السكة الحديد بحي البساتين والشوارع المحيطة بحلوان وحي السيدة زينب والمعادي.

الاستجابة لشكاوى المواطنين

وأكدت نائب المحافظ على تقديم كل الدعم لضمان نجاح المنظومة لإحداث تغيير على أرض الواقع والاستجابة لشكاوى المواطنين من أجل إنجاح منظومة النظافة مع التأكيد على التخلص من المخلفات في الأماكن المخصصة لها، مؤكدة على استمرار حملة النظافة بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة، طبقا لتعليمات محافظ القاهرة من خلال توفير المعدات وفرق العمل التي تضمنت 300 عامل، و40 سيارة سعة 4 أطنان، و20 حاوية، و15 سيارة، و10 لودر كبير، و20 بوك زاحف، و10 هوك لفت لرفع ما يقارب 6 آلاف طن حصيلة المخلفات اليومية بالمنطقة الجنوبية لتحسين مستوى النظافة.