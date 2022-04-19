نائب محافظ القاهرة: خطة لتوسعة الطرق الرئيسية بالبساتين والخليفة

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على استكمال سلسلة أعمال التطوير ورفع الكفاءة المستمرة بأحياء المنطقة الجنوبية، في ظل الطفرة الحضارية التي يشهدها قطاع الطرق على كافة المستويات، سواء بتشييد طرق جديدة تربط الشوارع والميادين ببعضها البعض وتقلل الزحام المروري، أو بإعادة ترميم الطرق القائمة وتطويرها وتوسعتها لتتلائم مع التطور العمراني والسكاني.

وعقدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اجتماعاً موسعاً اليوم الثلاثاء، لبحث أوجه التطوير ورفع كفاءة الطرق بحي الخليفة والبساتين، بحضور ممثلى الهيئة الهندسية وشرطة المرافق وسكرتيري الحي ومديري إسكان وممثلي إدارات الشئون القانونية والأملاك والتسكين بحي الخليفة والبساتين ومسئولي الشئون المالية والتخطيط العمراني ووحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة وعدد من التنفيذيين ومهندسي متابعة المشروعات القومية بالمنطقة الجنوبية.

توسعة الطرق الرئيسية بالبساتين والخليفة

وأكدت نائب المحافظ أن المنطقة الجنوبية تشهد تطوراً كبيراً في أعمال تطوير الطرق ورفع الكفاءة خلال الفترة الحالية، من خلال مشروعات تم الانتهاء منها وأخرى يجري العمل بها، وأخيراً أعمال تطوير يتم الإعداد لها لتدخل حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة، ومنها توسعة الطرق الرئيسية بحي البساتين والخليفة، والتي من المقرر أن تسهم في رفع مستوى الخدمة، وتسهيل حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع، وحل الاختناقات المرورية عند مداخل الأحياء ومخارجها الواقعة على مسار الطريق، لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

تحديد المنشآت المتعارضة مع أعمال التوسعات

ووجهت نائب المحافظ بتشكيل لجنة لبحث أعمال التطوير، وتكوين فريق عمل خاص بكل حي، لبحث ودراسة تطوير الطرق، من خلال حصر كافة المعوقات التي تعوق القيام بالأعمال، والنزول على الطبيعة للمعاينة، وتحديد كافة إحداثيات التوسعات المقترح تنفيذها، وتوقيعها على خريطة الأعمال، وتحديد المنشآت المتعارضة مع أعمال توسعة الطرق، لتحقيق السيولة المرورية.

كما شددت المهندسة جيهان عبد المنعم، خلال الاجتماع، على ضرورة الانتهاء من أعمال الحصر في أسرع وقت، بعد تشكيل فريقين للعمل بالتوازي، لإنجاز المهام المكلفين بها على الوجه الأكمل.