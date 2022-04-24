الصحة تحذر من فترة الأعياد: التزموا بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ضرورة توخي الحذر خلال فترة الاحتفال بالأعياد، وقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه رغم الانخفاض الملحوظ في أعداد إصابات فيروس كورونا، إلا أننا في فترة حذر، وقد ينشط الفيروس في أي وقت، ولا بد من الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والبعد عن الزحام وعدم التكدس تجنبا لأي انتكاسة للمنحنى الوبائي للفيروس.

مراكز تلقي لقاح كورونا تعمل خلال فترة الأعياد

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مراكز تلقي لقاح كورونا ستعمل خلال فترة الإجازات والأعياد، مشددا على سعي الدولة المصرية نحو التوسع في عمليات التطعيمات للوصول إلى المستهدف وتحقيق «مناعة القطيع».

وأكد أن الدولة المصرية لن تخفف الإجراءات الاحترازية في التوقيت الحالي، وسيجري الالتزام بما تعلنه منظمة الصحة العالمية.

استقبال شحنات جديدة من لقاحات كورونا بعد عيد الفطر

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزارة ستعاود استقبال شحنات جديدة من لقاحات كورونا بعد عيد الفطر مباشرة، مؤكدا توافر جميع لقاحات كورونا داخل مراكز تلقي لقاح كورونا سواء للمواطنين المسافرين أو غيرهم، ولا توجد نية لتوفير اللقاحات داخل الصيدليات نظرا لطبيعة تخزينه، لافتا إلى أن الوزارة توصي جميع الفئات بالحصول على اللقاحات، خاصة أنها ثبتت فاعليتها في تخفيف حدة الأعراض حال الإصابة بالفيروس وتقليل معدلات الوفيات.

الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة التواصل مع وزارة الصحة من خلال الخطوط الساخنة، خاصة بعد التطوير الذي شهدته، وتزويد عدد مقاعد الخط الساخن «105» للرد على اتصالات المواطنين واستفساراتهم المختلفة، من خلال المصادر الرسمية لها.