موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الأحد 23 رمضان في مطروح

تزداد عمليات البحث من المواطنين خلال العشر الآواخر من شهر رمضان المعظم على محركات البحث و المواقع المختلفة في محاولة للتعرف على مواقيت الصلاة في مطروح، لأداء جميع الفرائض في مواعيدها، وتحرص «الوطن» على تقديم مواعيد الصلاة في جميع المحافظات ومنها مطروح طبقًا لما تعلنه الهيئة العامة للمساحة المصرية بأمساكية رمضان.

مواقيت الصلاة في مطروح

ويأتي موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الأحد الثالث والعشرون من شهر رمضان الموافق 24 أبريل 2022، في تمام الساعة حسب التوقيت المحلى لمدينة مرسي مطروح، ومواقيت الصلاة كالتالي:-

- موعد أذان الفجر الساعة: 3:59 ص

- موعد الشروق الساعة: 5:33 ص

- موعد أذان الظهر الساعة: 12:09 م

- موعد أذان العصر الساعة: 3:47 م

- موعد أذان المغرب الساعة: 6:46 م

- موعد أذان العشاء الساعة: 8:10 م

مواقيت الصلاة في القاهرة

- موعد أذان الفجر الساعة: 3:46 ص

- موعد الشروق الساعة: 5:19 ص

- موعد أذان الظهر الساعة: 11:53 ص

- موعد أذان العصر الساعة: 3:29 م

- موعد أذان المغرب الساعة: 6:28 م

- موعد أذان العشاء الساعة: 7:51 م

مساجد مطروح في رمضان

ويتأخر رفع الأذان في جميع الصلاوات بمدن غرب في السلوم وسيدي براني والسلوم وسيوة عن مدينة مرسى مطروح ببضعة دقائق تصل إلى 7 في بعض المواقيت، حسب الموقع الجغرافي لكل مدينة، بينما يرفع الآذان مبكرا في المناطق الواقعة شرقا في مدن الحمام والعلمين والضبعة ورأس الحكمة بدقائق عن مرسي مطروح، ويتابع مفتشى الأوقاف المساجد في المدن ومدى الالتزام بالتعليمات الوزارية خلال شهر رمضان.