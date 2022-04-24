موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الأحد 23 رمضان في محافظة دمياط

ينتظر الصائمون مدفع الإفطار وآذان المغرب لتناول الطعام والشراب، امتثالا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بتعجيل الفطر، لما فيه من خير كثير وثواب كبير، حيث يتابع الصائمون باهتمام بالغ موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 23 رمضان في محافظة دمياط، ويؤذن لصلاة المغرب اليوم الأحد الموافق 24 أبريل في تمام الساعة السادسة و27 دقيقة، حسب التوقيت المحلي للمحافظة، وفقًا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، في إمساكية رمضان التي عممتها مديرية الأوقاف على جمع مساجد المحافظة.

وحددت إمساكية شهر رمضان، وفقا للهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 23 رمضان في محافظة دمياط عند الساعة 6:27 مساءً، ويصل عدد ساعات الصيام في محافظة دمياط اليوم إلى 15 ساعة و7 دقائق.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، مواقيت الصلاة وموعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الأحد 23 رمضان في محافظة دمياط، في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء والمتابعين على مدار الساعة.

مواقيت الصلاة في دمياط الأحد 23 رمضان

- موعد أذان الظهر 11:51 صباحًا.

- موعد أذان العصر 3:29 عصرا.

- موعد أذان المغرب 6:27 مساءً.

- موعد أذان العشاء 7:52 مساءً.

مواقيت الصلاة في القاهرة الأحد 24 إبريل

- موعد أذان الظهر 11:51 صباحًا.

- موعد أذان العصر 3:29 عصرا.

- موعد أذان المغرب 6:27 مساءً.

- موعد أذان العشاء 7:52 مساءً.