يهتم المواطنون في كفر الشيخ بمعرفة موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 22 رمضان في محافظة كفر الشيخ، وخاصة هؤلاء الذين تبتعد منازلهم عن المساجد، حيث ينتظرون الموعد لأداء صلاة المغرب وتناول الإفطار بعد صيام ساعات طويلة تمتد لـ14 ساعة ونصف، لذلك فإنهم يبحثون على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحرك البحث العالمي جوجل، لمعرفة الموعد.

وتحرص «الوطن»، بشكل دائم على تلبية احتياجات القراء ونشر كل ما يهم القارئ وكل ما يبحث عنه عبر موقعها الإلكتروني، لذلك تنشر موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 22 رمضان في محافظة كفر الشيخ، لإعلام سكان الإقليم ضمن خدماتها.

موعد أذان المغرب اليوم 22 رمضان في محافظة كفر الشيخ

وفقا لإمساكية رمضان 2022 والتي أعلنت عنها مديرية المساحة بالإقليم، قبل شهر رمضان، فإن موعد أذان المغرب اليوم 22 رمضان في محافظة كفر الشيخ، يكون في تمام الساعة 6:31 دقيقة مساءً، أي زيادة دقيقة عن موعد أمس، ويمكن للصائمين تنازل الإفطار عند رفع الأذان الأول، أو تناول التمور وانتظار الانتهاء من الأذان، بينما يحين موعد أذان العشاء الساعة 7:54 مساءً بحسب التوقيت المحلي، حيث يمكن للمصلين أداء صلاة العشاء ثم صلاة التراويح أو القيام.

موعد الإفطار اليوم 22 رمضان في محافظة كفر الشيخ

بينما تتزايد عمليات البحث عبر المحرك العالمي جوجل، عن موعد الإفطار اليوم 22 رمضان في محافظة كفر الشيخ، والذي يكون في تمام الساعة 6:31 دقيقة مساء، حيث الإعلان عن انتهاء صيام يوم آخر في الشهر الفضيل، وتناول وجبة الإفطار.